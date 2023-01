Todo lo que se sabe sobre el crimen de Roquetas de Mar: una mujer asesinada, un encuentro con un hombre 14 años más joven...

Era la madrugada del pasado domingo cuando el hijo de Nina, Ionut, escuchó gritar a su madre en el domicilio que ambos compartían en Roquetas de Mar (Almería) y saltó de la cama para auxiliarla. Sin embargo, al tratar de socorrerla, descubrió que la puerta de su propio cuarto se encontraba atrancada y tuvo que llamar a la Guardia Civil para intentar ayudarla. Cuando la Benemérita se personó en la vivienda, encontró a la mujer estrangulada y detuvo al agresor confeso, un joven de 30 años con el que la asesinada, de 44, no mantenía una relación sentimental.

El asesinato de Nina, de nacionalidad rumana y residente en la calle Las Palmeras, en el barrio de las 200 Viviendas de la localidad almeriense, se ha producido a manos de un joven senegalés con antecedentes, según han apuntado fuentes de la investigación. Ocurrió sobre las cinco de la mañana y, tras recibir el 112 la llamada del hijo de la mujer, al lugar se desplazaron miembros del 061 y de la Guardia Civil. Una vez allí, tuvieron que derribar la puerta de la entrada para acceder al domicilio y detener al agresor, que confesó haber estrangulado a la víctima tras "mantener relaciones sexuales con ella".

El hombre ofreció una gran resistencia en el momento del arresto y llegó a herir a una agente en una mano, según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Antes del crimen, al joven se le había visto recoger basura en la calle de su víctima, según asegura el hijo de la asesinada, aunque Ionut afirma que su madre solo conocía al joven de vista y no mantenía ningún tipo de relación con él.

Por su parte, Nina se había asentado en el municipio almeriense hace "muchos años" y había tenido empleos en almacenes e invernaderos, aunque desde hacía un tiempo se encontraba en paro y "trabajaba en casa", relata su hijo a EFE en la propia puerta del edificio en el que su madre ha perdido la vida. Tenía "un corazón muy grande" y siempre intentaba ayudar a todo el mundo, recuerda Pedro, un amigo de Ionut.

Descartada la violencia de género

La investigación de la Guardia Civil no revela "indicios" de que "existiese relación sentimental" entre la mujer y el autor del crimen, según ha detallado el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. No obstante, el homicida reconoció, tras su detención, haber mantenido un encuentro sexual con la mujer antes de estrangularla. Por su parte, el hijo de la asesinada admite no saber si el detenido "se coló en casa o le abrió la puerta" su madre, pues estaba dormido y no lo vio entrar.

En cuanto a la autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, ha confirmado el "estrangulamiento" como causa de la muerte violenta, si bien la investigación está pendiente de recibir los "resultados del informe toxicológico", ha explicado.

En vista de estos datos, el asesinato de Nina no sería un caso de violencia de género de conformidad con lo que establece la ley, sino un "homicidio doloso", de acuerdo con Martín. Sin embargo, desde la Subdelegación han precisado que, si bien esta muerte no entraría en los supuestos de la ley 1/2004, sí que es presumible que se contabilice por el Ministerio de Igualdad dentro de las cifras oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja correspondientes al primer trimestre de 2023.

En cuanto a la información a disposición de la Policía Judicial sobre el agresor, no arroja "datos" que señalen que el detenido estuviese incluido en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) de seguimiento a mujeres víctima de violencia de género, según ha precisado el subdelegado del Gobierno. Lo ha aclarado después de que fuentes cercanas a la investigación indicasen que el arrestado tenía antecedentes en esta plataforma en relación con otra mujer.

Repulsa y condena

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha mostrado su "repulsa y rotunda" condena, en nombre de la corporación municipal, por el asesinato "en un nuevo acto de violencia machista". En un comunicado, ha trasladado un mensaje de condolencias y apoyo a los familiares y amigos de la víctima y ha insistido en la "importancia de seguir trabajando de forma conjunta con todas las instituciones para acabar con esta lacra".

"No podemos tolerar más muertes por violencia a las mujeres, debemos acabar con este problema que nos afecta a todos y que debemos combatir a través de la educación y la conciencia social", ha concluido.

Domingo trágico

El asesinato de Nina se produjo en una jornada negra en la que dos mujeres murieron en sendos asesinatos machistas: uno en El Puerto de Santa María (Cádiz) y otro en Adeje (Tenerife). A la primera, de 46 años, la mató de un disparo presuntamente su pareja, un hombre de 40 detenido posteriormente por la Policía Nacional. A la segunda, la acuchilló su exmarido pasadas las once de la noche.

Un tercer caso se encuentra en investigación en Piedrabuena (Ciudad Real), donde Belén, de 24 años, fue asesinada supuestamente por su marido. La víctima tenía una hija de tres años que en el momento del crimen se encontraba con sus abuelos.