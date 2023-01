Este 2023 ha comenzado con un bulo que ha generado una gran revolución en las redes sociales, donde los usuarios se han alarmado ante la falsa noticia de un cambio en las fechas de los signos del zodiaco. Tal ha sido la preocupación que incluso la NASA ha tenido que desmentirlo.

Este lunes, Espejo Público ha comentado el bulo, dejando claro desdel el primer momento que se trataba de una fake new y que nadie debería cambiar el horóscopo que lee cada mañana o cada mes para saber qué le deparan los astros en lo que respecta al amor, la salud o el dinero.

Así, Diego Revuelta ha comentado el bulo, destacando que ahora mismo Lorena García dejaría de ser Acuario para ser Capricornio, por lo que la presentadora dejaría de ser simpática, divertida, original, idealista y lógica para ser fiable, prudente, práctica, ambiciosa y justa, unas caracteristicas que no han desagradado a la periodista.

También Diego Revuelta ha analizado cómo cambiaría su personalidad pues, según la mentira difundida en las redes, dejaría de ser Aries para convertirse en Piscis. Por tanto, dejaría de ser entusiasta, enérgico, valiente, inquieto e independiente para pasar a ser creativo, sensible, amable, empático y paciente.

El matinal ha contactado en directo con Fernando Javier, vidente y coach emocional, quien ha señalado que "no ha cambiado absolutamente nada": "Cambiar esto cambiaría la historia, astrológicamente hablando. Lo más importante es que la gente se calme. Es cierto que los horóscopos son un icono. ¿Quién no se lee el horóscopo aunque no crea?".

"Es cierto que llevan intentándolo cambiar desde la década de los 90, pero no se va a cambiar. Ese bulo se va a quedar ahí", ha agregado el experto que, además, ha comentado las características de algunos de los signos. Así, de Tauro ha señalado que es una persona "fiel por naturaleza, rígido y práctico"; respecto a Virgo, ha recalcado que simbolizan "la templanza, la tranquilidad, la paz y lo sensible".

En cuanto a Libra, el signo de Sonia Ferrer, Fernando Javier ha apuntado que son personas a las que les gusta estudiar y conocer: "Son los signos que dicen ser los más equilibrados, pero en el fondo son los más desequilibrados. La memoria de Libra es impecable. Al igual que Géminis, son dos signos muy positivos y prósperos en todo lo que tiene que ver con la cultura, la inteligencia y la comunicación".

Por su parte, Roberto Brasero ha resaltado: "Escuchando esto no me extraña que la gente quiera cambiar de signo del zodiaco para ir cogiendo lo que les gusta de cada uno". Además, el experto ha añadido: "Los Acuario son los signos a los que más les gusta viajar, conocer el exterior y quitarse las ataduras. Por eso, los Acuario tienen más problemas con las relaciones personales. Acuario necesita que sus parejas le dejen su espacio y su movimiento". Finalmente, Diego Revuelta ha sentenciado que "claramente, los Acuario son los más perjudicados".