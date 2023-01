'En boca de todos' muestra, en exclusiva, la grabación de cómo, supuestamente, una mujer envenenó a su pareja con una croqueta

El presunto envenenamiento de un hombre por parte de su pareja, con la que estaba en trámites de separación, mediante la ingesta de una croqueta ha supuesto una auténtica revolución en los sucesos de nuestro país. Este lunes, En boca de todos ha mostrado nuevos datos, en exclusiva, acerca de la investigación.

Tal como ha destacado Nacho Abad, el hombre ha acusado a su mujer de envenenarle con una croqueta rellena de bacalao, pero ella no ha podido acudir a declarar debido a una indisposición y, aunque ahora se encuentra bien, no puede dar su versión de los hechos hasta que no se celebre una nueva vista.

Así, el matinal de Cuatro ha mostrado, de manera inédita, el vídeo en el que se ve cómo la mujer, aprovechando que su todavía marido se dirige a la barra del bar, saca algo del bolso y, presuntamente, lo echa en el vaso de él. Lo mueve, mira tres veces hacia el lugar en el que se encuentra él y, al ver que regresa, devuelve el contenido al bolso y se sacude las manos.

Pocos minutos después, la secuencia se repite. Ella parece nerviosa y vigila la barra mientras, supuestamente, envenena la croqueta. Tras comprobar que el hombre no se encontraba bien, ella, presuntamente, aprovecha para realizar ingresos desde su cuenta que ascienden a casi 27.000 euros. De la misma manera, en la grabación se puede ver cómo él entra en el bar andando de forma ágil, mientras que al salir parece que va ebrio.

Tras visualizar el vídeo, Abad ha señalado que esa misma noche la víctima acudió al hospital: "Pasó una noche horrible, no recuerda nada. Se levanta por la mañana y ve todos los mensajes en la pantalla, donde le informan de que se han sacado 27.000 euros de su cuenta. Se da cuenta de que la beneficiaria es su exmujer, pero no se acuerda de nada y ha perdido completamente la memoria. Mosqueado, se va al hospital y pide que le hagan un análisis de orina a ver qué encuentran y ven benzodiazepinas y alcohol".

Además, el periodista y criminólogo ha destacado que "este hombre no bebe alcohol, es abstemio", y "ese día bebe agua": "Lo dice en su declaración. Se ha tomado a cierta risa el tema de la croqueta, pero poca broma. Un médico forense me ha dicho que la mezcla de benzodiazepinas y alcohol es mortal. Lo que hace es enlentecer el centro respiratorio que tenemos en el cerebro. Mucha gente se ha muerto así. Estaríamos hablando de una situación en la que él no falleció de puro milagro porque pasó toda la noche sin conocimiento. De hecho, no se sabe lo que pasó desde que salen del bar y cuando llega ella y le acompaña a la casa".

"Todos estos indicios apuntan a que la intoxicación se produjo en ese bar. De hecho, se van porque él no se encuentra bien y en las imágenes se ve que se marcha tambaleando", ha sentenciado Nacho Abad.