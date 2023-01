La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se ha convertido en una de las noticias bomba de finales del año 2022. Durante varias semanas, la crónica social continúa apuntando que la separación de la pareja, tras ocho años de noviazgo, podría deberse a los celos infundados del escritor.

Unas afirmaciones que tanto la familia de Vargas Llosa como el propio escritor se habrían apresurado a desmentir. Sin embargo, las exclusivas de los distintos colaboradores de El programa de Ana Rosa dejarían en evidencia al Nobel. Así, tanto Sandra Aladro como Beatriz Cortázar habrían destacado que la familia de Mario era conocedora de la actitud del autor.

Este lunes, desde el Club Social del matinal de Telecinco, los colaboradores han comenzado a especular acerca de que Isabel Preysler tuviera una nueva ilusión, algo que ella ha negado tajantemente, pues la ruptura con Mario Vargas Llosa es algo definitivo. Además, en diversas ocasiones, han apuntado que los celos del escritor suponían, desde hacía tiempo, un cisma en la pareja.

Así, Antonio Rossi ha destacado: "La familia se ha vuelto a poner en contacto conmigo y dicen que Isabel está haciendo una campaña de desprestigio contra Mario. Están asombrados de la cantidad de detalles y momentos que se están narrando en televisión. Ellos niegan los celos, pero están asombrados y creen que toda esta cantidad de detalles que se están facilitando es solo con el objetivo de destrozar la imagen del Nobel".

Además, desde el sillón de la sección rosa del programa, Alessandro Lecquio ha destacado: "A mí lo que me cuentan es que Mario está muy enfadado y que estaría pensando en responder literariamente. Como muy buen escritor que es, en muchos libros ha incluido sus experiencias personales y habrá que ver cómo cuenta su historia con Isabel Preysler. A mí me parece que quien presume de elegancia no puede llevar una separación de una manera tan poco elegante".

"No entiendo esos comentaristas que dan altavoz al tema de los celos y luego no escuchan las declaraciones que provienen del entorno de Mario Vargas Llosa. ¿Qué pasa, que solo vale lo que dice esta señora? Si los celos fueran causa de ruptura, en este mundo no quedaba ni una pareja. Creo que a veces, un poco de celos, sientan bien", ha sentenciado el conde.