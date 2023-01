El asesinato de una mujer en Roquetas se verá como feminicidio al no haber relación afectiva

La violencia de género no da tregua y, si 2022 acababa con un trágico repunte de víctimas, 2023 no ha comenzado mejor y en tan solo 24 horas cuatro mujeres han muerto asesinadas y tres de estos casos se investigan como posibles crímenes machistas. La muerte de Nina, la mujer de 44 años de origen rumano que fue estrangulada en la madrugada de este domingo en Roquetas de Mar (Almería), se investiga, sin embargo, como un homicidio doloso fruto de la violencia machista, pero no como un caso de violencia de género, según han apuntado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Dichas fuentes han señalado que este crimen se incluye dentro de los considerados "feminicidios", una "categorización nueva" impulsada en 2022 por el Ministerio de Igualdad. "Se está abordando como un homicidio doloso, porque por el momento no existe la constatación de una relación afectiva previa" con el presunto autor, un senegalés de 30 años.

Han recordado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género hace un estudio de cada caso, que es que el que determina si una mujer ha sido víctima de la violencia de género y se clasifica como tal, algo que no ocurrirá -al menos por ahora- con el crimen de Roquetas de Mar, que no se circunscribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Según ha relatado a EFE el hijo de la víctima, Ionut, sobre las cinco de la madrugada escuchó gritar a su madre en el domicilio familiar ubicado en el número 7 de la calle Las Palmeras.

"Intenté salir, pero (el presunto autor) había atrancado la puerta para que no pudiese abrirse. Llamé a la Guardia Civil, que tuvo que derribar la puerta de la entrada para poder acceder y detenerlo", explica el joven, que no sabe si el agresor "se coló en casa o le abrió la puerta" su madre.

Él estaba dormido y no vio entrar al hombre, que ha sido detenido por el instituto armado, y que según él no tenía ningún tipo de relación con su progenitora, más allá de conocerlo de vista.

Ha asegurado que a este hombre se le ha visto recoger basura en la calle las Palmeras, en la que se ubica el piso de su madre, una mujer que llegó a este municipio almeriense hace "muchos años" y que había trabajado en almacenes e invernaderos, aunque desde hacía un tiempo se encontraba sin empleo y "trabajaba en casa".

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el hombre ha confesado que estranguló a la mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella.

El hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer.

Teléfonos de ayuda

El número de teléfono 016, totalmente gratuito y que no deja huella en la factura —aunque habría que borrarlo del historial de llamadas—, atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. Otra alternativa es denunciarlo a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o enviando un mensaje de WhatsApp al número 600000016. Por su parte, los menores víctimas de violencia machista pueden acudir al teléfono de la Fundación ANAR: 900 20 20 10.

Asimismo, ante una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.