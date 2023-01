Vicco, participante del Benidorm Fest 2023: "Sin una melodía contagiosa, la música no mola tanto"

Siete años han pasado desde que, apadrinada por Alejandro Sanz, Victoria Riba lanzara su debut musical con solo 19 años. Reaparece ahora como Vicco en una nueva etapa bajo el paraguas mediático de Benidorm Fest y de una canción de pop alegre, Nochentera, entre las más pegadizas de la segunda edición.

"Sin una melodía contagiosa, la música no mola tanto", defiende en una charla con EFE ante una de sus máximas compositivas, que ha permitido que su posible propuesta para Eurovisión 2023 ganara adeptos no solo entre los eurofanes españoles, sino también entre los extranjeros.

Alumna de clases de piano desde los nueve años y de canto desde los quince, la historia profesional de Riba (Tiana, Barcelona, 1995) arrancó a través de versiones subidas a YouTube como la de I will always love you de Whitney Houston, que por casualidades de la vida cayeron en manos de Alejandro Sanz.

El madrileño le hizo dos recomendaciones: que compusiera sus propios temas y que lo hiciera en castellano, no en inglés como era su propósito inicial. Así fichó por Sony y surgió su primer y único álbum, Mírame (2015), influido por artistas como Christina Aguilera, Mariah Carey o la archiconocida intérprete de I Wanna Dance With Somebody.

Llegó a acompañar a Sanz como telonera en siete de los conciertos de su gira Sirope y, fuera de los focos, se convirtió en una autora prolífica para artistas como Edurne, Álex Ubago, La Pegatina, Chenoa o Soraya, formando parte del equipo que escribió Muérdeme, el tema con el que María Escarmiento (OT 2018) estuvo a punto de representar a España en Eurovisión 2019 en lugar de Miki Núñez.

Ese año dio por finiquitada su etapa como Victoria Riba y comenzó a preparar su reaparición como solista, esta vez como Vicco, el apelativo cariñoso por el que la llamaba su hermana pero con la 'c' doble para singularizarlo. "Aunque hay una pasta de dientes india que se llama igual", reconoce entre risas.

Nueva etapa profesional

"Me gustan muchos géneros y los he probado todos, pero ahora estoy apostando por una sola línea artística y personal, con temas que hablan de lo que he vivido en estos último años", justifica ante esta nueva fase a la que quiere dar luz a través de Nochentera.

Fue en mayo de 2022 cuando la compuso, entonces sin el concurso de RTVE en la cabeza. Apareció tras descubrir en el ordenador del estudio en el que trabajaba un beat de título muy oportuno para su actual estilo, Noche ochentera, sobre el que empezó a componer de manera muy fluida.

"Lo de presentarme a Benidorm Fest fue una decisión posterior de todo el equipo. Surgió la oportunidad y coincidió que teníamos a medias esa canción. Nunca se me había pegado tanto algo mío", cuenta.

Fue el revulsivo para terminar este corte que incluye elementos urbanos y de reguetón y hablar de noches interminables de fiesta con amigos (los suyos, de hecho, aparecen en algunos de los divertidos arreglos, como en ese grito tan característico de "¡Sube, Mari, Sube!").

"Este verano nos hemos pegado buenas fiestas con Nochentera en petit comité", reconoce Vicco, que ha optado en su letra por un vocabulario muy coloquial y, quizás por ello, fácil de memorizar. "Intento no tirar mucho de metáforas para que la gente sienta que son cosas que ellos mismos dirían", explica.

La coreógrafa Lola González la ha ayudado a trasladar a planos de cámara y movimientos su idea para la puesta en escena de Benidorm Fest: un relato de cómo empezó en la música y terminó consiguiendo su sueño, "como un videoclip en directo en el que van a pasar muchas cosas", asegura.