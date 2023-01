La publicación del libro en el que el príncipe Harry cuenta su experiencia como miembro de la familia real inglesa ha supuesto una auténtica revolución. Después de que un fallo de las librerías pusiera a la venta la obra antes de tiempo, las confesiones de Harry llegarán, oficialmente, el próximo martes 10 de enero.

En la obra, de la que se ha hecho eco El programa de Ana Rosa, Harry hace una serie de revelaciones bastante impactantes acerca de su padre y de su hermano, futuro rey de Inglaterra. Además, el príncipe señala que pasó varios años sin poder creer que su madre, Lady Di, hubiera fallecido: "Todo el mundo recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo la noche que murió mi madre. Lloré solo una vez en el entierro, fue muy extraño todo. Lo que sentimos mi hermano Guillermo y yo, paseando alrededor del palacio de Kensington, con 50.000 ramos de flores para nuestra madre. Ahí estábamos nosotros, dando la mano a la gente y sonriendo".

"Recuerdo las manos mojadas de las personas de secarse las lágrimas. Las dos personas más cercanas a ella, las que más la querían, no podían mostrar emociones al mundo", agrega el príncipe que, además, apunta que no creía que su madre hubiera muerto, sino que, durante años, creyó que estaba escondida de los periodistas: "Estuve mucho tiempo pensando que mi madre volvería. Con 23 años tuve que ir al túnel donde murió mi madre y pasar a la misma velocidad para ver si era posible perder el control del coche a esa velocidad en ese mismo túnel".

El más perjudicado por las declaraciones de Harry es, precisamente, Guillermo, de quien asegura que acudió ebrio a su boda con Kate Middleton: "Estaba borracho con el ron de la noche anterior. Le dije 'hueles a alcohol'. Le ofrecí un caramelo de menta en el coche porque olía a alcohol". También le acusa de agredirle: "Me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo de un puñetazo. Caí de espaldas sobre el plato de comida del perro, que se rompió en pedazos y se me clavaron en la espalda".

Harry también ha conseguido enfadar al ejército británico al hablar, sin tapujos, sobre su experiencia en Afganistán: "Maté a 25 talibanes. No es un número que me dé satisfacción, pero tampoco me da vergüenza. No los veía como personas sino como piezas de ajedrez. Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla no pensé en ellos como 25 personas".

De la misma manera, Harry realiza una de las confesiones más duras de su vida: "Consumí cocaína algunas veces a los 17 años. No fue muy divertido ni me hizo particularmente feliz, pero me hizo sentir diferente y ese era mi objetivo principal. Sentir, ser diferente".

Desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha opinado sobre la confesión de Harry respecto a su experiencia en Afganistán: "Hay una regla no escrita que dice que jamás se revela el número de bajas que uno ha provocado al enemigo, fundamentalmente porque puede ser visto como una provocación que ponga en riesgo la seguridad de otros que sí están cumpliendo con misiones en el extranjero".

Por su parte, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy crítica con la actitud de Harry: "Este niño es un niñato. Además, intervino muy poco en combate". Además, Quintana ha agregado que si Harry se sentía incómodo con el papel que le había tocado jugar en la familia real británica, "te vas y te callas sin perjudicar a tu hermano ni a la institución". Incluso, la presentadora ha apuntado: "Esto es el victimismo de alguien que vive en Los Ángeles, que está forrándose a costa de desprestigiar a su hermano y a la institución".

Finalmente, Alessandro Lecquio también ha dado su opinión: "No es el primero que pierde a una madre. A nivel personal, este chico es un desagradecido; y a nivel institucional es un traidor. Lo de los talibanes justifica que en su día le quitaran el uniforme. Además de ser un comentario antimilitar, es de una torpeza tremenda y más cuando se queja de que se siente desprotegido. A partir de ahora, este señor va a ser target clarísimo de los talibanes. Mucho quejarse de la familia, pero por 20 millones de dólares".

Aunque la Casa Real inglesa aún no se ha pronunciado al respecto, algunos medios apuntan que no están siendo unos días fáciles para el futuro heredero. Pese a ello, habría asegurado no tomar represalias contra su hermano.