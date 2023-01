Belén Rodríguez reaparece en 'Pesadilla en el paraíso' tras dos meses alejada de la televisión

Parece que los Reyes Magos han traído como regalo la vuelta de Belén Rodríguez a las instalaciones de Mediaset. La colaboradora, que llevaba dos meses apartada de las cámaras debido a su polémico enfrentamiento con Kiko Hernández, confirmó a través de sus redes que estaría en la gala de estreno de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso.

"Nos vemos esta noche", alegó la comunicadora en un tuit. Esta noticia fue muy bien recibida por sus seguidores, así como por compañeros de profesión, como el Maestro Joao, que respondió a su comunicado con un "juntas".

Asimismo, ella también parece estar contenta y feliz con su vuelta a los platós y así lo demostró durante la emisión del programa. La periodista fue partícipe de todos los temas que se expusieron durante la noches relacionados con los nuevos concursantes del reality.

Entre sus aportaciones, destaca su predicción acerca de que Maite Galdeano vaya a ligar con Borja Estrada, el hijo de Pipi Estrada, durante el concurso. "Esto lo comento como vidente, no como experta en realitys", comentó.

Ante esto, Marta Peñate opinó que la madre de Sofía Suescun "no va a ligar con nadie", Daniela Requena añadió que cree que "lo va a intentar, pero otra cosa es que lo consiga" y Pipi Estrada, en defensa de su hijo, aportó lo siguiente a la conversación: "No soy vidente, pero soy evidente de que mi hijo y Maite no van a tener nada".