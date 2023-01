La guerra entre Ucrania y Rusia continúa muy activa. Tras los últimos bombardeos, que no han dado tregua ni en Navidad y han dejado cientos de muertos, cada vez son más los soldados rusos que desean abandonar el frente y regresar sanos y salvos con sus familias.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha emitido la entrevista, en exclusiva, que han podido hacer a Pavel Filatyev, un soldado paracaidista ruso que luchó durante los dos primeros meses para el Kremlin y que terminó huyendo por la crudeza y la desorganización del conflicto.

Filatyev, de 34 años, es el primer soldado en declararse contrario a la guerra iniciada por Putin y, sin tapujos, ha hablado con el matinal de Telecinco, rompiendo con la opacidad tan característica del ejército ruso. Así, el militar, refugiado en París, ha destacado: "Teníamos que cumplir órdenes porque, si no, las leyes rusas te consideran un traidor; pero claro que estoy arrepentido".

"No estábamos preparados para esta guerra. Nos decían que solo hacíamos entrenamiento, nadie nos explicaba nada. La madrugada del 24 de febrero recibimos la orden de avanzar. Estábamos en shock y pensábamos que esta guerra no tiene ningún sentido", ha señalado el soldado que, además, ha apuntado que "el nivel de coordinación de los jefes era muy malo": "Las comunicaciones no eran modernas. De hecho, las primeras muertes de soldados rusos fueron por culpa de fuego amigo, de nuestra artillería".

"Me dieron un fusil oxidado, mi cinturón estaba roto, los chalecos, anticuados, no protegían. Los disparos de los ucranianos atravesaban nuestros vehículos. No nos llegaba el combustible y teníamos que abandonarlos en mitad de la nada. Ahí empezó el descalabro", agrega Pavel. "No nos llegaba comida, no teníamos ni siquiera agua. Claro que había saqueos. Cuando una persona pasa un día sin comer y si esa tienda está abandonada, da igual que se violen las leyes. No teníamos otra oportunidad. Los civiles ucranianos también lo hacían", ha añadido el militar.

"Da igual que el objetivo no fuese la población civil, con nuestros ataques sabíamos que iban a morir muchas personas inocentes", ha explicado el soldado que, sin esconderse, ha declarado: "Putin es un idiota. Está alejado de la realidad, nunca ha sido militar. Putin es el mayor asesino del siglo XXI".

Respecto a los testimonios de algunos soldados rusos que aseguraban haberse automutilado o disparado para escapar de la guerra, Filatyev ha recalcado: "En nuestra brigada había soldados con heridas raras. Soldados que estaban en una trinchera con heridas de bala que no se correspondían con la artillería de los ucranianos. Era sospechoso. También se rompían los dedos. Los sacaban de allí y, por estar heridos, podían cobrar una compensación de 50.000 dólares".

En cuanto a las violaciones y torturas, el soldado ruso ha explicado que "es evidente que se cometieron crímenes de guerra, pero por las dos partes": "Yo hablé con un compañero del servicio de inteligencia. Me dijo que, en un intercambio de prisioneros, un soldado ruso regresó con los dedos y los genitales mutilados. Se suicidó, se acabó ahorcando".

La huida de Pavel tampoco fue nada fácil: "Fue a mitad de abril. Recibimos unos disparos y se me infectó el ojo. Me enviaron al hospital y luego a casa. A partir de ahí, decidió escapar y contarlo todo en un diario. Me prometí intentar cambiar la guerra a mi manera".

Gracias a una ONG, Pavel logró escapar de Rusia y pudo poner rumbo a Francia, donde espera recibir asilo político. Pese a esto, el soldado recibe constantes acusaciones de deserción y amenazas de muerte: "Sé que esto es muy peligroso para mí. Me quieren encarcelar, me quieren asesinar. Recibo amenazas diciendo que soy un traidor y que desean encontrarme. ¿Que si tengo miedo? No lo tengo. Si deciden matarme, me matarán, pero no hay marcha atrás".