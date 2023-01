Marisa Martín Blázquez opina sobre la participación de su pareja, Antonio Montero, en 'Pesadilla en el paraíso'

El estreno de la segunda edición del programa de Telecinco Pesadilla en el paraíso ha dado mucho de qué hablar debido a todos los cambios conocidos durante el estreno.

Es la primera vez que Antonio Montero participa en un reality show y abandona los platós y las cámaras. Su pareja, Marisa Martín Blázquez, se ha pronunciado y ha hablado en Fiesta sobre la participación de Montero en el programa.

Para la colaboradora, que participe en la granja en Jimena de la Frontera no le supone una preocupación. Como ella misma contó, "el campo, la naturaleza, los animales, las gallinas... son su medio natural. Él es feliz ahí" y añadió que, "si le meten otro tipo de bichos", no sabe cómo resultaría el tema.

En cuanto a la convivencia, Marisa cree que el periodista no va a tomar partido de las discusiones que se puedan generar en el programa. Aunque él también tiene su temperamento y su carácter. "Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse pero también tiene un límite", comentó.

Sin embargo, la periodista ha sido tajante y recalcó que permanecerá al margen de lo que haga el padre sus hijos en el programa. "Yo no quiero saber nada de esto", expresó entre risas. A juzgar por sus declaraciones, la colaboradora no quiere tomar partido respecto a la participación de su pareja en el programa y, por lo tanto, no ha quedado claro si será ella quien lo defienda o si será otra persona.