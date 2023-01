En la segunda edición del programa de Telecinco Pesadilla en el paraíso, Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada, ha contado a sus compañeros cómo se dio cuenta de que su padre estaba saliendo con su "nueva ilusión", Terelu Campos.

Borja tenía 17 años cuando llamó a su madre para decirle que no iba a clase. Ella le sugirió ir al quiosco a por una revista y, para sorpresa de él, la portada era "la nueva ilusión de Pipi Estrada", es decir, Terelu.

"Mi madre se entera por la revista y yo también", ha relatado el hijo de Estrada, quien desconocía que el tertuliano le estuviera siendo infiel a su madre. Desde aquel momento, según ha contado el joven, en su casa se vivieron momentos de mucha tensión y se veían "lanzamientos de ropa por el jardín" mientras él suplicaba paz.

Sin embargo, Borja ha reconocido que la presentadora y el periodista deportivo han tenido una "relación muy guay y se lo han pasado muy bien". La "trastada", como lo ha calificado Borja, de Pipi Estrada no afectó al vínculo entre padre e hijo. "La relación con mi padre siempre ha sido la relación con él, yo me llevo bien con él", ha desvelado el joven.

Pipi Estrada ha escuchado las declaraciones de su hijo en el programa y ha confesado que se siente culpable. "Tengo un sentimiento de culpabilidad, fue un cambio de vida. Hubo momentos de máxima tensión, eso me preocupó. Hubo un tiempo en que mi hijo no me miraba igual, veía mucho sufrimiento de su madre en casa", ha contado en el plató el periodista.

"Esa portada surge de una forma imprevista. Nosotros acudimos a un evento donde a María Teresa Campos le daban un premio e íbamos separados porque nadie sabía que teníamos una relación", ha relatado el periodista, quien ha añadido que esta situación afectó mucho a su hijo, tanto que tuvo un "bajón académico".

Han pasado varios años desde aquella impactante noticia y, según ha revelado el periodista deportivo, a día de hoy tiene una relación "maravillosa" con la madre de su hijo.