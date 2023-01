A pesar de su marcha de Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Carmen Lomana no ha desaparecido de televisión, pues lleva tiempo colaborando asiduamente en Fiesta para hablar de todos los temas de actualidad. Sin embargo, este domingo fue protagonista de una noticia tras dar su opinión públicamente sobre Isabel Preysler.

"Ya no es lo que era, ha conseguido con operaciones mal hechas destrozarse la nariz y la cara", fue lo que comentó la colaboradora en un artículo en La Razón que leyeron en el programa de Emma García.

Lomana justificó sus palabras diciendo que "ella se estaba metiendo conmigo de una manera despiadada", por lo que los tertulianos tomaron este hecho como una especie de venganza.

"Yo con Isabel nunca he tenido ningún problema", aseguró la celebrity. "Vosotros sois muy cínicos, pero pensáis lo mismo". Entonces, la colaboradora comentó que Naty Abascal y otras socialites la criticaron a ella: "Me hicieron la vida imposible. Dijeron 'te estás convirtiendo en un patético travesti de geriátrico'". Aun así, luego matizó que Preysler no le había dicho nada nunca directamente.

"Estuvo muy mal, pero yo lo dije porque no sabéis lo que me habían calumniado, y me harté", aclaró. "Solo dije que ya no es lo que era, porque era monísima, ideal".

"Qué pena, porque qué mal operada está. Hay gente que está maravillosamente operada y otros que han tenido mala suerte", repitió, refiriéndose a que "todo el mundo lo comenta".

Algunos de sus compañeros le afearon sus palabras, pues ella también ha podido recibir ese tipo de comentario, pero Carmen Lomana aclaró que ella solo se ha operado los ojos. Sin embargo, después pidió disculpas por su opinión sobre la madre de Tamara Falcó.