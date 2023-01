La extraña declaración de amor de Juan del Val que ha dejado confusa a Nuria Roca: "Pensaba que estabas haciendo referencia a tu ex"

Con el final de las Navidades, la programación televisiva está volviendo a su tónica habitual con el regreso de algunos formatos. Y La Roca es uno de ellos, pues volvió este domingo a laSexta repasando algunos de los asuntos más recientes.

En concreto, Nuria Roca y sus colaboradores hablaron de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sobre la cual la presentadora, que comparte plató con ella en El hormiguero, confesó que se alegraba por ellos. De hecho, Juan del Val defendió que se gustaban mucho, motivo por el que le dio pena que rompieran.

Pero, hablando de exparejas y segundas oportunidades, el escritor aprovechó para lanzarle un piropo a su mujer, o al menos intentándolo, pues ella se quedó confusa con sus palabras.

"Yo solo volvería con mi ex si me separo de Nuria", aseguró Del Val. Tras el asombro de los presentes, especialmente de la conductora, el colaborador Nacho García intervino para hacerle ver que hablaba de ella: "Se refería a volver contigo".

"Espera, que no lo he entendido", declaró Nuria Roca. "Te lo voy a explicar: yo solo volvería con mi ex si me separara de ti", repitió el guionista. "Ah, o sea, has hablado de mí como si fuera una ex", dijo ella tras comprender su romántica declaración.

"Pensaba que estabas haciendo referencia a una ex tuya", añadió. "Es más, a mí me haría ilusión separarme de ti nada más que para volver", sostuvo Juan del Val.