Miguel Rellán y Fran Perea: "Nos gusta el reto de preguntarnos cómo le hincamos el diente a personajes complejos"

Miguel Rellán y Fran Perea van a comenzar este año como padre e hijo en el Teatro Fernán Gómez, con el estreno en Madrid de Retorno al hogar, de Harold Pinter. La obra refleja un turbio ambiente familiar, denso y lleno de rencores, casi como aquellas familias de cuatreros polvorientos, todos ellos varones, que en las películas del Oeste malvivían en una cabaña destartalada al abrigo de un patriarca, dejados de la mano de Dios desde que la madre faltó. La llegada del hijo mayor acompañado de su esposa desata los instintos más primarios de este clan carente de moralidad.

El ambiente opresivo reflejado en esta extraordinaria obra, contrasta con el tono distendido y jocoso que muestran ambos actores en el encuentro con 20minutos. Se hace evidente la complicidad. Antes de iniciar la entrevista, Miguel Rellán consulta su smartphone. "Hay veces que parezco el Ministro de Asuntos Exteriores. Apago esto, lo pongo ¡y tengo 32 whatsapps!". Le comento que no quedaría mal con la cartera de ministro. "¡Antes monja!", replica tajante. Propone que nos tuteemos y así se hace.

¿Cómo os decidísteis por esta obra?Rellán: A mí me dijeron si quería hacer Retorno al hogar de Pinter con Daniel Veronese, y yo respondí ¿a quién hay que matar? Y también está que produce PTC, Producciones Teatrales Contemporáneas. Porque a mí me pueden ofrecer títulos estupendos, pero a veces te dicen quién produce y no quiero saber nada. ¿He quedado bien? -le pregunta a la productora ejecutiva, Olvido Orovio, que asiente sonriendo al fondo de la sala-. Luego me contaron que sería con Fran Perea y la cosa ya cambió… (risas).

Perea: Yo fui de los últimos en incorporarme al montaje, pero pasó igual. Te dicen Pinter, Veronese, Rellán y no hace falta más para convencerte. Más allá de Pinter y de que sea un premio Nobel, es una función muy interesante y misteriosa que nos interesa como actores.



Vuestros respectivos personajes tienen miga. ¿Qué destacaríais de ambos?Rellán: Pues que tienen miga. Creo que somos una compañía, palabra preciosa que usa mucho Juan Mayorga, que coincidimos en que nos gustan los retos. Me encanta preguntarme, ¿por dónde le meto yo mano a este personaje?, ¿cómo le hinco el diente?, ¿seré capaz de hacerlo?… Eso es lo estupendo y no cuando es todo 'sota, caballo y rey'. Los seres humanos somos ambiguos, complejos y contradictorios. Y Pinter nos pone en la picota.

Perea: La complejidad cada personaje te lleva a preguntarte ¿por dónde lo llevo? En todos, en los seis personajes. Incluso diría que los ocho, porque hay dos que no salen pero están muy presentes.



Con la Navidad aún presente, ¿es en el seno de la familia donde surgen los mayores recelos, donde se enquistan los problemas?Perea: Esta obra no es el anuncio de El Almendro, precisamente (ríe).

Rellán: Claro, por una razón evidente. La convivencia es el núcleo del conflicto per se. Por ejemplo, la pareja. Cuando hay vacaciones y la pareja está un mes junta, es cuando más divorcios hay. La familia es convivencia y, claro, a los amigos se les elige pero al hermano, al papá o a la mamá, no. Y ya si está incrustado el cuñado…



¿El regreso del hijo pródigo siempre genera suspicacias?Rellán: Es el elemento extraño, porque además el personaje de Teddy -interpretado por Juan Carlos Vellido- regresa casado con una señora joven y atractiva, y la incrusta en el seno familiar de estas bestias y aquello explota.

Perea: Él regresa a casa, no por Navidad sino por error, y ella comete otro error, el de reconocer que tuvo un pasado… Ahí salen las hienas a pasear.



Miguel Ángel Rellán García. (Tetuán, 1943) Actor Abandonó la carrera de Medicina en Sevilla para dedicarse a la interpretación, entrando a formar parte de Teatro Universitario de Sevilla en los años sesenta. Su gran espaldarazo vino con en 'El crack' y 'El crack II', de José Luis Garci. Tras ellos se puso a las órdenes de José Luis Cuerda en 'El bosque animado' y 'Amanece, que no es poco'. Participó en series de televisión como 'La Regenta', 'Menudo es mi padre' o 'Compañeros'. En 1986 consiguió el Premio Goya al Mejor actor de reparto por 'Tata mía'. En 2015 participó en la serie 'La que se avecina'.

¿Recordáis algún actor o película que os animara a emprender este camino?Rellán: Creo que no es verdad, pero me gusta fabricarme la leyenda. Como fui mal educado en el cine, diría que cuando vi Raices Profundas, donde el protagonista Alan Ladd me parecía un bobo estúpido y el que me fascinaba era Jack Palance. Cuando de repente en el pueblo dice alguien "Ha llegado Wilson" y Wilson es el asesino a sueldo, con aquella cara de Jack Palance que decían que se había quemado en la Segunda Guerra Mundial, vestido de negro y bebiendo muy lento, así -gesticula casi inmóvil llevándose la mano a los labios-. Yo pensaba, este tío ¿tendrá madre?, ¿cuánto cobrará? Yo salía del cine queriendo ser Jack Palance, andando como él. El que tenía trastienda era él, no Alan Ladd que era un tonto, y el niño imbécil aquel…

En esta película Alan Ladd era un auténtico moñas.Rellán: Es que los buenos están muy bien para la vida real, y los malos para las películas y las novelas.

Perea: Yo que he hecho buenos y malos, evidentemente el malo es siempre más divertido.



¿Qué relevancia tienen los actores de reparto, no me gusta llamarles secundarios, en el resultado de una película?Rellán: El protagonista, muchas veces, ¿por qué se elegía? Porque era alto y guapo. Fernán Gómez decía que cuando terminaba de ver una película entendía por qué el protagonista era policía, detective, ingeniero agrícola o pedicuro, lo que no entendía es por qué tenía que medir 1,90 y ser guapísimo. Además, a veces tenía de actor lo que yo de folclórica. Quedaba muy viril y con buena pinta, pero era más flojo que un ‘puñao’ pelusa. En alguna ocasión me dijeron que los protagonistas eran muy guapos y necesitaban que viniéramos Emilio Gutierrez Caba y yo para compensar.

¿La magia de entrar en una sala de cine existe todavía?Perea: Mira, yo doy clases en un máster que se llama La industria musical en la era digital, y el otro día estaba viendo el anuario de 2022 del Ministerio. Da pena ver los números de 2021. Es terrorífico. En cine, música y en artes escénicas, voy haciendo comparativas año tras año y hay un descenso de más del 50%.

Rellán: Pero paradójicamente se ve más cine que nunca… en plataformas.

Perea: Claro, la gente que ha dejado de ir al cine o a un espectáculo, ¿cuál es su plan? Me quedo en casa, ceno y veo la peli o la serie. Con la pandemia, no ha descendido el consumo sino los hábitos de consumo. La costumbre de planificar qué función se iba a ver cada mes, ahora se hace cada tres meses. En música, muchas giras se tuvieron que cancelar porque no vendían entradas. Mucha cuota se la han llevado los festivales, porque el público se planteaba gastarse un poquito más y ver, no a un artista sino a veinte. Sin embargo, en 2023 va a haber un boom de conciertos programados que no creo que haya espectadores para todos.



Las tablas del teatro, ¿son una prueba a la que todo actor debe someterse?Rellán: Creo que no. Hay compañeros que opinan que si no haces teatro no eres buen actor. ¿Por qué? Es verdad que el cine, si me pongo en plan serio, es muy fácil. Amparo Muñoz era una miss. Hizo varias películas con Saura y Querejeta, y la mar de bien. El cine está lleno de chicas y chicos guapos. El perro Rin Tin Tin se paraba en la marca de p…m…. En cine, salvar los muebles es fácil, pero hacer lo que hacía Gene Hackman en La conversación es muy difícil. Yo tengo discos grabados y si sale algo mal lo modifican y ya está, pero ¡sal a cantar ópera o rock en directo como Fran! Eso es distinto.

¿Puede un buen actor de teatro no funcionar en cine o televisión?Perea: El buen actor de teatro es bueno en todos los medios y además este tipo de actuación engolada de teatro de antes, que sale en El Viaje a ninguna parte, ya no existe. Un actor engolado estará engolado en todos lados. Lo que nosotros hacemos es contar una realidad y si no se habla de verdad no funciona.

Rellán: Estoy haciendo la película 101, creo. Yo no distingo entre teatro y cine. Hombre, en teatro tienes que levantar un poco más la voz, pero no hay diferencias fundamentales. En el cine hay una cosa muy importante que es la presencia. Hace poco veía a Anthony Hopkins hablando a los estudiantes del Actor’s Studio sobre Clint Eastwood. Hopkins decía que su amigo Eastwood no sería el más expresivo, pero él se había puesto enfrente del espejo con un revólver, y no había visto a nadie que hiciera de Clint Eastwood como Clint Eastwood. Como decía Cesáreo Estébanez -Sargento Romerales en Farmacia de Guardia- Clint Eastwood tiene dos gestos: preocupado y bastante preocupado.



¿El placer de la conversación se puede encontrar haciendo un zoom o una video de whatsapp?Rellán: En primer lugar, todos los elementos técnicos son maravillosos, los idiotas somos nosotros. La conversación es una de las mejores maneras de aprender, aparte de lo agradable que puede ser una comida con una buena sobremesa. Oír a alguien que te aclara cosas es impagable. El diálogo sensato sí, pero aquí lo que impera es el yo, yo. Es como lo de "hay que leer más". Sí, está bien, pero depende de lo que leas y lo que hagas con lo que leas. Hay gente a la que no le sirve de nada leer. De todos modos, yo lo que hago bien es escuchar.



Francisco Manuel Perea Bilbao. (Málaga, 1978) Actor, músico y empresario. Saltó a la fama en 2003 protagonizando la serie 'Los Serrano'. Ese mismo año alcanzó el éxito musical con la canción 'Uno más uno son siete', número 1 de las listas. En 2006 protagonizó la primera película de Fernando Guillén Cuervo, 'Los Mánagers'. Participó en la segunda película de Antonio Banderas, 'El camino de los ingleses', y en 'Las trece rosas', de Emilio Martínez Lázaro, que recibió cuatro Goyas. Fue Hipólito en la 'Fedra' de José Carlos Plaza en su regreso al teatro en 2007, junto a Ana Belén y Alicia Hermida. En 2010 lanzó su tercer disco 'Viejos conocidos', bajo su propio sello musical, Sinfonía en Nobemol.



Fran, en ti se conjugan facetas creadoras y de emprendimiento, ¿discuten mucho el artista y el empresario?Perea: Cambian mucho las cosas cuando tienes una visión global. Antes de empezar con producción tenía un juicio erróneo de lo que es esta profesión. Ahora entiendo ambas partes. Cuando estoy como productor, lo que espero es que no se rompa nada (ríe). Yo soy un privilegiado porque he podido invertir en el maravilloso mundo de la cultura, pero es un sector en que las amortizaciones son muy lentas y las ayudas son pequeñas. Además, la cultura no está encima de la mesa en el debate político. Compaginar el actor con el productor y el músico me apasiona.