Vuelta a la normalidad

¡Qué bien, ya pasó todo! El ajetreo de las Navidades, gracias a esta prórroga que nos proporcionaron los Reyes Magos –será que hemos sido buenos– con este fin de semana que amplió el calendario hasta hoy, lunes, en que podemos empezar descansados de tantas cenas familiares y de empresa y de tantas felicitaciones como nos ha tocado responder sin capacidad para obviar tópicos. Con la pandemia habíamos perdido la costumbre.

Y la suerte es que todo ha discurrido bien, es decir, bastante bien dentro de la que cabe. Con disparos de misiles y drones cerca, pero sin desastres naturales como solía ocurrir en ocasiones anteriores. Aquí en casa, hasta los políticos han dado poco la lata con sus refriegas de patio de vecindad. Se nota que estaban agotados. En esta ocasión las malas noticias, tristes ambas, venían fechadas en Roma, donde falleció el Papa emérito Benedicto XVI, y en Brasil, donde murió Pelé.

Se le podrá acusar de poca cabeza, pero no de tétrica falta de puntería

También en Washington, donde los miembros republicanos recién elegidos de la Cámara de Representantes intentaron imitar la actividad cotidiana de nuestro Congreso de los Diputados. Y se pasaron horas y horas debatiendo a gritos, votando, negociando, volviendo a votar y así hasta 15 veces, siempre bajo la sombra del inefable Donald Trump que continúa pesando como una maldición en la convivencia entre los norteamericanos.

También se ha alterado algo la vida en el Reino Unido, donde el pelirrojo príncipe Harry y su morena esposa Megan han alumbrado unas memorias que no por más esperadas han causado mayor impacto en aquella sociedad tan flemática. La realidad es que lo que revelan o se inventan no tiene desperdicio. El hijo menor de la fallecida princesa Diana y el actual monarca Carlos III, hermano díscolo del heredero de la corona, revela que, además de vestirse de nazi para animar una fiesta de juventud, en su etapa guerrera en Afganistán mató a 25 talibán. Se le podrá acusar de poca cabeza, pero no de tétrica falta de puntería.