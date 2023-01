Ainhoa Cantalapiedra estalla por las críticas tras la desastrosa actuación con Rosa en el 'Mediafest Night Fever' y aclara qué pasó

La última gala del Mediafest Night Fever, este viernes, vivió un momento desastroso tras la calamitosa actuación de apertura protagonizada por cuatro de los ganadores históricos de Operación Triunfo.

Rosa López se acompañó de Ainhoa Cantalapiedra, Vicente Seguí y Mario Álvarez para realizar una versión de Europe's living a celebration, el tema con el que la de Granada participó en el Festival de Eurovisión en 20002, quedando en séptima posición.

Sin embargo, todo salió mal. Fuera de tono y sin conseguir armonizar sus voces, la actuación acabó siendo un auténtico despropósito que retumbó en las redes sociales, donde muchos internautas criticaron duramente a los cuatro artistas.

Horas después, la propia Ainhoa dio la cara, mostrándose muy molesta por esas críticas, y aclaró qué ocurrió. "Con la poca bondad, cuidado y empatía que recibimos los cantantes por la redes (especialmente Twitter), cantando en directo la mayoría de nosotros constipados o con alergia con tan solo 2 rápidas pruebas de sonido y el lío de audio al ser un programa en directo con tantas actuaciones, micros, in ears… baila, canta algo que no sabes… Hartos de tener que justificarnos y excusar un desafine, un mínimo error", reflexionó la ganadora de OT 2 en sus redes.

Sinceramente me da pena lo de Rosa, pero es que esa señora YA NO SABE CANTAR. Es alucinante pasar de lo que hacía en OT a esto 😥

PD- de Ainhoa prefiero ni hablar…

pic.twitter.com/OeyIwXZLA6

"Llevaba años deseando este momento. Lo hice por los fans de OT, por los fans de Eurovisión, es lo mínimo que siempre se han merecido y nunca les pudimos dar. Así que estando mala de constipado arriesgué, ¡y qué si no di algunas notas perfecta al final! Es una responsabilidad que cae sobre muchos, pero solo pagamos los que estamos frente a la cámara. Pero tenemos que vivir con ello. Qué fácil es burlarse y quejarse ocultxs tras las redes o tras un medio de comunicación, tras 1 voz en off manipulada o tras una firma falsa. Nosotros los artistas somos los auténticos valientes que salimos al ruedo a pesar de todo y por todos ustedes. Lxs perrxs van a ladrar, hagamos lo que hagamos, esperando alimentarse de cualquier fallo por nuestra parte. Queridxs haters, queráis o no, habláis por nosotros (seres humanos). Querías o no, nosotros sí estamos trabajando de la música y en la tele, de lo que nos gusta", termina la artista.

Además, la cantante se puso en contacto con Fiesta y detalló por qué pasó lo que pasó en la actuación. "El sonido del programa no es tan bueno como el que se quisiera. Y solo hubo dos ensayos de sonido", argumentó. "Somos humanos. Cuidado, yo desafino como cualquier persona en el mundo", aseguró. "No es fácil cantar en directo ni bailar acatarrados", zanjó Ainhoa.