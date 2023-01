María Villalón y Jorge González ganan 'TCMS Reyes'

La magia del día de Reyes ha convertido ‘Tu cara me suena’ en un concierto inolvidable, con una gala especial que ha puesto el broche de oro a la Navidad. Ha sido una gran fiesta en la que ha habido reencuentros, mucha diversión y actuaciones espectaculares, y en la que se han coronado María Villalón y Jorge González. Su dueto como Rocío Dúrcal y Juan Gabriel les ha convertido en ganadores de una noche con mucho talento.

Con muchas ganas de volver a disfrutar de ‘Tu cara me suena’, Manel Fuentes ha sido el director de este concierto en el que no han faltado nuestros particulares Reyes Magos. Han sido Àngel Llàcer, Chenoa y Carlos Latre en el jurado, y a ellos se ha sumado Anabel Alonso en ausencia de Lolita. No ha sido la única sorpresa, porque les ha llegado José Corbacho como regalo inesperado. Eso sí, no les ha quedado muy claro si con él les había tocado carbón.

En una gala tan esperada, dos de las grandes actuaciones han reunido a ganadores de antiguas ediciones. De hecho, el inicio no ha podido ser más espectacular con Agoney y Ruth Lorenzo imitando a Adam Lambert y Lady Gaga. Con ‘Another one bites the dust’, han hecho el dueto más provocador.

Misma complicidad, pero mucha más dulzura han destilado quienes han acabado siendo las vencedores de la noche. María Villalón, como Rocío Durcal, y Jorge González, como Juan Gabriel, han enamorado a todos incluso hasta soltar alguna lagrimilla. Acompañados de mariachis, nos han dicho que ‘Fue un placer conocerte’… aunque el auténtico placer ha sido escucharlos.

Tampoco podían faltar en esta fiesta algunos de los temazos que llenaron las pistas durante el pasado año. Gemeliers se han transformado en Quevedo y Bizarrap para cantar ‘Quédate’, mientras que Ana Morgade y Eva Soriano han luchado contra zombis como Belinda y Ana Mena en ‘Las 12’.

También ha regresado a ‘Tu cara me suena’ Nerea Rodríguez, acompañando a un debutante como Miguel Lago para poner glamour a la gala como Dolly Parton y Kenny Rogers. Por su parte, Roi Méndez ha protagonizado el ‘Original y copia’ de la noche’ junto a Dani Fernández. ¡Se han metido al público en el bolsillo!

Ha sido una noche con más estrenos, quizá de futuros concursantes: Pepa Rus ha demostrado mucho arte como Rafaella Carrá, mientras que Nicolás Coronado ha hecho un homenaje familiar a Miguel Bosé, su tío, con la mejor actuación de la noche según el público. ¡Ha conseguido su 12!

Fuera de concurso esta noche, han regresado una de las mejores voces que han pasado por el programa y una cantante que fue parte del jurado. Se trata de Daniel Diges y Marta Sánchez, invitados especiales para poner el broche a la gala. Él se ha transformado en Camilo Sesto en un dueto con Marta interpretando ‘Perdóname’. ¡Un lujazo!

En las puntuaciones, ha habido sorpresas. Aunque Manel ha repartido doces a todos, en forma de galleta, no han faltado los 4 del jurado. Inesperadamente, no han sido para Ana Morgade y Eva Soriano.

En lo que no ha habido dudas es en los ganadores. Para el público, el mejor ha sido Nicolás Coronado. No obstante, han dado su 11 a Jorge y a María, que también han sido coronados por los cuatro jueces. En realidad, ha sido una noche en la que todas las actuaciones han sido tan buenas que el mejor regalo de Reyes ha sido este conciertazo. ¡Una gala inolvidable!