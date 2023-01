Germán González gana la última gala del 'Mediafest Night Fever' después de actuar con D’Nash

El redactor de ‘Sálvame’ continúa en la carrera para demostrar que es un auténtico artista 360 y, tras quedar segundo en la anterior gala, vuelve a ‘Mediafest Night Fever’ para darlo todo en una espectacular actuación junto a una boyband que nos representó en Eurovisión.

Hablamos de D’Nash, el grupo que interpretó el recordado tema ‘I Love You Mi Vida’ en el festival de la canción. Los integrantes de esta banda llevaban ocho años separados y ahora, en 2023, se han vuelto a unir para actuar junto a Germán González en nuestro programa.

En la actuación, hemos visto al periodista caracterizado como un miembro más del grupo y lo hemos visto cantar y bailar el histórico tema compuesto por Rebeca Pous. Un esfuerzo que se ha visto recompensado por las valoraciones del jurado.

“Yo estoy alucinando”, decía la cantante, nada más escuchar al periodista. “Me alucina que te dediques a otra cosa y que afines tan bien. Tienes una voz cálida, bailas, no desafinas… Felicidades”, decía Rosa López. “Ya es hora de poner cascos buenos al jurado”, respondía Germán, en tono de broma.

“Deberíais hacer una gira de verano juntos con Germán”, decía Antonio Castelo, que ha asegurado que el periodista parecía llevar toda la vida siendo miembro del eurovisivo grupo.

Por su parte, Paloma González Durántez se ha estrenado como miembro del jurado alabando a Germán: “Lo has hecho muy bien, me has sorprendido. Yo quería empezar dando estopa, pero no voy a poder”, ha dicho. Aunque sí que ha querido criticar algo de su vestuario: “Si te conviertes en el quinto miembro, que te quiten ese filete”.

Rocío Carrasco y Germán han obtenido los mismos puntos por parte del jurado. Para desempatar, los instructores han tenido la última palabra. Alejandro Abad y Lola González han decidido que sea el redactor de 'Sálvame' quien se haga una vez más con la victoria en el programa.