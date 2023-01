Vicente Seguí, de OT 2003, se emociona en el 'Mediafest Night Fever' al hablar de su depresión

Jaime Nava ha contando con la ayuda de Vicente Seguí para meterse en la piel de Nacho Bravo. Ambos han protagonizado una brillante actuación que sin embargo no ha conseguido convencer del todo a los miembros del jurado.

"Te he visto como a Morat de la Puebla en su comunión. Tienes mucha suerte de cantar con una persona que es igual que Nino Bravo. Te has hecho un pelín de Karaoke. Esta actuación casi no parece de este programa, pero sí, el piropo que más te gusta", opinaba Castelo. "Habéis cantado bien, pero me he aburrido como una ostra, ha sido como ver a mis amigos en el karaoke", coincidía Paloma González.

Incluso Rosa López, daba una valoración negativa de la actuación: "Yo sé que tú llevas trabajando mogollón y que te tienen en un pedestal, pero a mí me ha dado la impresión de que ibas inseguro con la letra. La voz de Vicente te ha dado hoy un cuerpo, que, aunque sé que lo tienes, no te lo he visto hoy", explicaba la cantante.

Al terminar la actuación, Jaime ha dedicado unas bonitas palabas a Vicente y las presentadoras han explicado a qué se debía este homenaje. En marzo de 2022, el cantante dejó aparcada su carrera por diferentes problemas de salud.

"Gracias por este reconocimiento y por este homenaje. Quiero dar las gracias a esta productora y a este programa por apoyar la música y por recuperar de alguna forma a aquellos cantantes que no tenemos las mismas oportunidades que otros", ha agradecido él muy emocionado.