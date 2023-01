Irma Soriano, expulsada del 'Mediafest Night Fever' tras actuar con Adrián Martín: "Es muy difícil conseguir trabajo siendo mujer y mayor"

Irma Soriano ha tenido la oportunidad de cantar con Adrián Martín, un joven que nos llegó al alma hace unos años, cuando se dio a conocer en el programa ‘Levántate’. Allí, nos dejó a todos embelesados con su forma de cantar y ha vuelto a Telecinco para transmitirnos su magia de nuevo.

En esta ocasión, ha cantado con la presentadora la mítica canción ‘Qué bonito’, un tema que es muy especial para él, ya que fue uno de los primeros que cantó en los inicios de su carrera artística.

Antes de salir al escenario a cantar junto a la exconcursante de 'GH VIP', el artista ha querido dedicar unas bonitas palabras de lo que ha significado para él trabajar con ella. “Era un sueño hecho realidad, porque es una monstrua en todos los sentidos. En su pelo, en su cara, en su mirada y te transmite paz, te transmite el corazón”, declaraba.

Segunda actuación de la noche en #MediafestNightFever #Mediafest9. Irma Soriano y Adrián Martín 🫶🏼♥️ pic.twitter.com/DRu3rizlW4 — Jorge 💜 🏳️‍🌈 (@salmantino40) January 6, 2023

Después de escucharlos cantar ‘Qué bonito’, Antonio Castelo ha sido el primero en valorar: “Rosario estará contenta porque ha quedado muy bonita la actuación. Muy emotiva para un Día de Reyes.

“Me ha parecido muy emocionante. Se notaba que Irma tenía mucho cariño a Adrián en la actuación de hoy”, aseguraba el humorista. “Me gustaría que Adrián volviese porque le da mucha emoción al programa”, decía el colaborador de 'Todo es mentira'.

Jaime Navas, Irma Soriano, Ana María Aldón y Carolina Ferre han sido los concursantes menos votados por el jurado. Mientras Carolina era salvada por los instructores, Rocío Carrasco regalaba su inmunidad a Ana María Aldón.

Irma y Jaime se batían en duelo, y sería el público de plató quien decidiría quién de los dos abandonaba de manera definitiva el programa. Finalmente, ha sido la presentadora la que ha tenido que decir adiós.

"Quiero dar las gracias porque han sido nueve semanas en las que me habéis dado oxígeno", ha dicho muy emocionada. "Siempre has demostrado que eres una de los mejores presentadores de este país y está siempre va a ser tu casa", le ha asegurado Omar Suárez. "El gran sueño de un presentador es saber que trabajas con gente que ama lo que hace. Muchísimas gracias, Irma, porque se nota que te implicas. Y de verdad, me quito el sombrero", le agradecía también María Patiño.