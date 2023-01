Tu horóscopo diario: sábado 7 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 7 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te encontrarás algo cansado, física o psíquicamente, más desganado o con menos energía de la que sueles exhibir de una forma habitual, pero esto no quiere decir que vaya a ser un mal día o que te amenacen reveses o problemas. En realidad un día hogareño, de descanso y tranquilidad puede ser el mejor remedio.

Tauro

En muchos momentos, y sin un motivo concreto, te entregarás a las preocupaciones o a la melancolía. Nada malo va a suceder ni hay ninguna amenaza clara en el horizonte, sin embargo, te será difícil evitar esa tendencia a lamerte las heridas, aunque en realidad no haya ninguna herida que lamer, solo debes descansar.

Géminis

Te es imposible estarte quieto o bajar el ritmo, tanto hoy como en todos los momentos eres un torbellino de energía que busca relacionarse y comunicarse. Y hoy las cosas te saldrán bastante bien tanto en los asuntos mundanos y sociales como los temas del corazón, te sentirás muy inspirado y por ello debes dejarte fluir.

Cáncer

Aunque no es nada raro en ti, hoy vas a tener unas oscilaciones de ánimo especialmente intensas, con una mañana llena de sueños y esperanzas en la que todo parecerá tener sentido y sentirás un gran impulso a la acción y a comunicarte con los de tu entorno. Pero todo podría cambiar al final del día, con un gran bajón.

Leo

Después de casi dos semanas en las que la suerte te ha sonreído en casi todas las ocasiones y has desplegado una actividad desbordante, hoy puedes tener un día bastante más gris, en el que te asaltarán temores y preocupaciones tanto financieros como de carácter íntimo. Solo es una crisis pasajera y sin importancia.

Virgo

Hoy será un día inspirado y afortunado para ti. Tu naturaleza suele ser pesimista o melancólica y en muy pocos momentos te sientes animado, inspirado y lleno de optimismo, pero hoy puede ser uno de ellos, quizás porque te ha sucedido algo que para ti es muy importante, aunque a los ojos de los demás quizás no lo parezca.

Libra

Te espera un día de suerte y de felicidad, especialmente en el ámbito familiar y la vida íntima. Hoy no encontrarás la suerte saliendo de casa y haciendo una exhibición de tus grandes cualidades comunicativas, sino más bien metiéndote dentro de tu casa y estando junto a los tuyos para compartir un día de paz y armonía.

Escorpio

Hoy vas a tener un día más bien hogareño y en el que buscarás la paz o el descanso físicos, pero al mismo tiempo de una gran actividad intelectual y emocional, un día lleno de inquietudes y proyectos para el nuevo año que se procesarán en tu interior y casi sin que los demás sean conscientes de ello. Apasionamiento interior.

Sagitario

La vida íntima en todas sus vertientes tendrá un gran protagonismo en este día, el amor, la amistad, las relaciones familiares o los hijos. Incluso será un día ideal para comenzar algún romance o poner los cimientos de una gran amistad. Por la mañana puedes estar algo nostálgico, pero la tarde se presentará mucho más feliz.

Capricornio

Hoy el destino va a intervenir en tu vida para hacerte justicia en un asunto muy importante para ti que está relacionado con la vida íntima. Algo que hasta ahora el destino te había negado se puede hacer realidad en tu vida de forma súbita e inesperada. Este es un día bastante bueno para ti, aunque no empezará de esta manera.

Acuario

Con razón o sin ella hoy te sentirás atado a una realidad que no te gusta nada. En estas últimas semanas has vivido algunos momentos muy buenos y has logrado cosas que eran importantes para ti, pero hoy quizás no te levantes con el pie derecho y sientas que lo que antes no te importaba ahora resulta que te esclaviza.

Piscis

La buena disposición de La Luna y Neptuno hará que este sea uno de los signos más favorables o felices a lo largo del día de hoy, especialmente en lo que se refiere al ámbito familiar y sentimental. También tendrás suerte en los viajes, especialmente en los de ocio o motivaciones románticas. Puede ser un día bastante mágico.