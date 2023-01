La elección de un nuevo presidente para la Cámara Baja de Estados Unidos se encuentra encallada tras tres días de votaciones fallidas. Si bien los republicanos cuentan con una ajustada mayoría en la Cámara de Representantes, gracias a su victoria en las elecciones de medio mandato de noviembre, su principal candidato, Kevin McCarthy, ha perdido ya trece votaciones, al toparse con el bloqueo de una veintena de congresistas díscolos ultraconservadores de su propio partido.

Los 200 votos conseguidos por el líder republicano no son suficientes, le hacen falta 18 más para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi al frente del órgano legislativo y, así, poder retomar la actividad de la cámara. La llave la tienen 20 congresistas -17 hombres y 3 mujeres- que representan el espectro más derechista de la Cámara Baja. Doce de ellos -Andy Biggs, Dan Bishop, Lauren Boebert, Matt Gaetz, Bob Good, Paul Gosar, Mary Miller, Scott Perry, Eli Crane, Andy Ogles, Anna Paulina Luna y Keith Self- negaron explícitamente los resultados electorales de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden, según un análisis del periódico The New York Times.

Otro de los puntos en común de los congresistas díscolos es que 19 de ellos -se suman a los anteriores -Michael Cloud, Andrew Clyde, Andy Harris, Ralph Norman, Matt Rosendale, Chip Roy, Byron Donalds, Josh Brecheen- pertenecen al Freedom Caucus, una de las asambleas republicanas más conservadoras, leal a Donald Trump. De hecho, dos de los candidatos alternativos para la presidencia de la Cámara de Representantes que propusieron en las votaciones del martes y el miércoles, Jim Jordan y Byron Donalds, son miembros fundadores de dicho caucus.

Pese a su afinidad ideológica a Trump, la sobra del expresidente republicano parece no pesar demasiado sobre el grupo de opositores a McCarthy, ya que el empresario hizo el martes un llamamiento en redes sociales para que sus seguidores acabaran con su bloqueo. "Es el momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin", escribió en Truth Social. Sin embargo, esta veintena de congresistas rebeldes se ha mantenido firme en su oposición y ha planteado candidatos alternativos sin opciones reales, como los republicanos Kevin Hern o Byron Donalds, que en la última ronda de votación recibieron respectivamente siete y 13 apoyos.

Reducir lo público

Los congresistas díscolos creen que McCarthy es un obstáculo para llevar a cabo su agenda, que apuesta por una reducción al máximo del gasto y los servicios públicos y mantiene una línea dura contra la inmigración. "En casi todo momento, McCarthy nos ha dejado de lado o se ha opuesto a nosotros y cualquier progreso percibido ha sido a menudo vago o contenía lagunas que amplificaban aún más las preocupaciones en cuanto a la sinceridad de las promesas que se estaban haciendo", valoraba el martes el congresista Perry, presidente del Freedom Caucus. Además, consideran que el candidato a la presidencia de la Cámara Baja es una figura débil frente el actual líder demócrata.

Sin embargo, en las últimas horas los republicanos han acercado posturas y podría haber llegado a un principio de acuerdo, según informan los medios estadounidenses. McCarthy habría cedido a algunas de las demandas de los ultraconservadores díscolos, como el establecimiento de límites a los mandatos de los representantes de la cámara.

Está por ver si las negociaciones han dado lugar a un acuerdo efectivo o si se mantiene la división en el seno del Partido Republicano. Por el momento, la que será la decimosegunda ronda de votaciones para elegir al sustituto de Pelosi ha sido aplazada hasta el mediodía del viernes, pese a la oposición en bloque de toda la minoría demócrata.