La aventura navideña de MasterChef acaba para Flo y Boris Izaguirre. El cómico y el presentador se han convertido en los últimos expulsados del programa, después de fracasar al replicar dos platos de la gastronomía india. Flo ha intentado incluso hacer trampas para esquivar la expulsión: ha llegado a pedirle a Jordi Cruz una nueva calabaza tras derramar su licuado de la hortaliza, pero de nada le ha servido, porque el juez no ha cedido a sus ruegos.

Boris y Flo se quedan con la miel en los labios, a solo un paso de la gran final, en la que sí veremos a Anabel Alonso, Carmina Barrios, Mario Vaquerizo y la Terremoto de Alcorcón. Anabel se ha lucido en la primera prueba, con un plato que ha llevado a sus compañeros ha llamarla "ganadora". Mario, por su parte, ha brillado en la prueba de expulsión y ha pasado de ser el caballito ganador de Jordi a un "purasangre". ¿Cumplirán los pronósticos de sus compañeros y jueces o darán la sorpresa Carmina y la Terremoto de Alcorcón? Lo descubriremos en la gran final.

MasterChef Especial Navidad ha llegado a su semifinal. Los delantales negros se han repartido en una prueba bastante dulce, y es que cada celebrity ha elegido dos algodones de azúcar, uno rosa y otro azul, con un peso clave en el cocinado: los rosas esconden un pequeño electrodoméstico y los azules una técnica culinaria, de forma que los aspirantes han tenido que cocinar usándolos obligatoriamente.

El chef Toño Pérez, del restaurante Atrio, ha sido el encargado de diseñar los platos que tienen que replicar nuestras celebrities, mientras que Leo Harlem ha podido elegir cuál tiene que preparar cada uno. Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Mario Vaquerizo, Florentino Pérez, Carmina Barrios y la Terre han tneido a su lado a Aurora, Alexia, Carla, Javier, Olivia y Antony, de MasterChef Junior, con un encargo decisivo. Los pinches, que han podido elegir a sus compañeros en la prueba, tenían las recetas, pero no podían cocinar, sino que solo han podido dar las indicaciones necesarias a los aspirantes para que prepararan unos platos de 10.

Las celebrities y los pinches han trabajado muy bien juntos, en equipo, tanto que Antony ha estado a punto de ser eliminado por excederse ayudando a la Terremoto. Ya les habían dicho antes de empezar la prueba que los exaspirantes de MasterChef Junior solo podían decirles cómo seguir las recetas de sus platos, pero nada más. Antony, sin embargo, ha sacado el exprimidor para dárselo a la Terre y Jordi ha decidido intervenir: "Porque entras, porque ayudas… porque te saltas las normas". Al final, eso sí, Antony ha podido seguir en las cocinas. Jordi le ha avisado de que le eliminarían a la próxima, una advertencia que no ha hecho falta cumplir.

Ni Boris ni Mario ni Terre han conseguido estar a la altura de las expectativas de los jueces, ni en sabor ni en parecido a los platos originales de Toño Pérez. El de Flo tenía buena pinta, pero tampoco lo iguala en sabor, con una galleta pasada. Quienes sí se han lucido en esta prueba son Carmina y Anabel, las mejores del reto y, por tanto, finalistas de MasterChef Especial Navidad.

Anabel Alonso se ha coronado como la mejor de esta primera prueba: aunque su plato era de los más complejos según el propio Toño Pérez, estaba buenísimo. "¡Anabel, ganadora!", han cantado sus compañeros. La actriz ha donado los 2.500 euros del premio a la Fundación Aldaba.

Boris, Terre, Mario y Flo se han llevado los delantales negros y una gran sorpresa para acabar la prueba: les tiran una especie de gelatina encima sin avisar. ¡Menudo baño se han dado! "¡Esto parece Carrie!", ha dicho Mario. Anabel y Carmina ya son finalistas, pero no por ello se han librado del baño… ¡y tampoco los jueces!

Homenaje al Diwali en la prueba de expulsión

En la tradición hindú existe una celebración parecida a la Navidad, en la que las casas se adornan y se llenan de luces y velas: se trata del Diwali o festival de las luces, en el que se celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad. La prueba de expulsión de esta noche ha homenajeado a la India y a su gastronomía, que han tratado de cocinar Mario Vaquerizo, Florentino Fernández, Boris Izaguirre y la Terremoto de Alcorcón.

Jordi Cruz y Cláudio Silva, chef del restaurante Angle de Barcelona -del ABac Group, que dirige Jordi-, han diseñado los platos: setas y okra tandur, curry de gamba roja tika masala, pollo tandoori y crumble de canela y masa a modo de carrot cake. Los ha repartido entre sus compañeros Anabel, la mejor de la primera prueba, y su elección ha hecho que Boris entre en pánico, tanto que se ha puesto a bailar. "¡El bizcocho de Cayetana!", ha gritado Boris asustado.

En esta noche de Reyes no podían faltar los grandes protagonistas del día. ¡Los Reyes Magos han visitado MasterChef! Gaspar, Melchor y Baltasar han traído saquitos de especias a los delantales negros: cúrcuma para Mario, canela para Flo, jengibre para Boris y nuez moscada para la Terremoto de Alcorcón. Los cuatro debían incluir la especia que les ha tocado en su plato. La buena noticia es que les han dado las recetas; la mala, que habrá dos expulsados. Mercedes Milá y su perrito Scott han visitado el programa en esta semifinal.

Flo la lía con la calabaza

Cuando los aspirantes han llegado a la mitad del tiempo del cocinado, Flo ha sufrido un grave percance: se le ha caído al suelo el licuado de calabaza. "Necesito coger calabaza sin que me vea nadie. Nunca te he pedido un favor", le ha dicho Flo a Jordi. "¿Le estás pidiendo a la policía que te deje hacer trampas?", le ha soltado el chef. "Vale, pues ya sabes que estoy eliminado", ha zanjado Flo. Jordi no ha estado de acuerdo y le ha animado a que se lo siguiese currando, ya que las lentejas de calabaza son muy pocas en el plato. A Flo le quedaban 40 gramos de licuado de calabaza de los 200 que tenía.

Boris tampoco lo estaba pasando muy bien. "Me odio, me detesto por imbécil, de verdad", decía mientras hacía cálculos. El presentador se ha puesto incluso a hablar solo de los nervios, para nada acostumbrado a preparar postres. "Me preocupa un poquito Boris. Está perdido, le faltan un montón de elaboraciones a falta de diez minutos. Y me preocupa Flo", ha asegurado Jordi Cruz. Mientras, Mario y Terre han ido avanzando en sus elaboraciones poco a poco y dando los últimos detalles a sus platos.

Mercedes Milá se enfrenta a los jueces

Ha llegado el momento de las valoraciones. La primera en presentar su plato ha sido la Terre, a quien le ha quedado rico, pero con algún fallo. Le ha seguido Boris, que no ha podido hacer todas las elaboraciones que le pedían: ni la crema inglesa, ni las tejas de zanahora ni la ganache.

Después ha ido Flo. Antes de que los jueces cataran su plato han comenzado a criticarlo y Mercedes Milá no se ha podido morder la lengua: "Yo lo que llevo fatal es el cachondeo de un juez, que me parece inmoral. ¿Cómo podéis tratar a un pobre chico, que ha estado ahí dejándose las uñas de los pies?". Las críticas han continuado al saborear su plato. "Estoy decepcionado, Flo", ha zanjado Jordi Cruz. Palabras muy distintas tiene hacia Mario Vaquerizo: ya no es su caballito ganador, sino un verdadero purasangre a sus ojos. Ni una pega le han puesto los jueces.

Mario Vaquerizo ha triunfado y se convierte en el mejor de la última prueba de expulsión… ¡y también en finalista! "Es el mejor regalo de esta noche de Reyes", ha asegurado. También continúa en el programa la Terremoto de Alcorcón. Boris Izaguirre y Florentino Fernández no han conseguido conquistar el paladar de los jueces y abandonan MasterChef Especial Navidad. "Nos vamos los más divertidos", ha dicho Boris, mientras que Flo se ha mostrado agradecido porque MasterChef es "como un máster de cocina".

Decimos adiós a Boris y a Flo, pero con una sonrisa. Anabel Alonso, Carmina Barrios, Mario Vaquerizo y la Terremoto de Alcorcón son los grandes finalistas.