La hermana del cantante inglés Pete Doherty acude a 'First Dates' en busca del amor

Amy Jo llegó este jueves a First Dates con el objetivo que buscan todos los comensales del programa de Cuatro, encontrar el amor con alguien con quien compartir su vida y, de paso, su gran pasión, la música.

"Vine a España para pasar seis meses, pero enamoré inmediatamente de Madrid y decidí quedarme para siempre a vivir en esta ciudad. Ya llevo 16 años", le comentó a Carlos Sobera en la barra del local.

Al presentador le llamó mucho el apellido de la británica, Doherty, y, medio en broma, medio en serio, le preguntó si era la hermana del popular cantante inglés Pete Doherty.

Ella le contestó afirmativamente, y le explicó que "aunque mis padres eran militares, amaban la música, siempre sonaba en casa y cantábamos juntos. Además, mi madre es poeta".

Su cita fue José: "Me habría encantado vivir en los 60, es que he nacido en una época totalmente equivocada para mi ser. Por aquel entonces no había ni internet ni tantas obsesiones y mierdas".

Ambos coincidieron en su amor por la música, ya que la británica era cantante y el sevillano, músico. Amy Jo se mostró encantada con la elección del programa: "Es mono y tiene mucho estilo".

Durante la cena, la música fue el hilo conductor de su conversación, pero también hablaron de sus lugares de residencia y, en un momento de la velada, la británica se levantó para interpretar uno de sus temas.

Tras regalarle José dos púas a Amy Jo, el sevillano sí que quiso tener una segunda cita con la inglesa: "Me ha parecido una chica muy simpática e interesante". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar para conocerse más.