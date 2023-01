Tu horóscopo diario: viernes 6 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te espera un día de Reyes Magos muy feliz y en el que todo transcurrirá según tus deseos. Sin embargo, también es cierto que sus comienzos no van a ser tan agradables e incluso tendrás la sensación de que vas a tener un día muy malo o muy triste. En definitiva, tú esperarás una cosa y por fortuna pasará otra muy distinta.

Tauro

La influencia de Urano, que transita por tu signo, te va a traer un día de Reyes Magos lleno de sorpresas, tanto por los regalos que vas a recibir como también por algún otro tipo de acontecimientos. Entre otras cosas, tendrás noticia de un familiar, o de otro ser querido, que se encuentra muy lejos o de quien estabas desconectado.

Géminis

Hoy te prepararás para vivir un día lleno de sorpresas agradables y felicidad, pero debes tener cuidado porque podrías tener algún desengaño, crisis o ruptura en el terreno sentimental. Sí se gesta algún conflicto o ves que va aumentando poco a poco la tensión trata de alejarte y de evitar los choques, o podrías lamentarlo.

Cáncer

No sientas tristeza en este día. Para ti los regalos más valiosos no son los materiales sino todos aquellos que tocan tu corazón de un modo u otro, o también los que vienen de esa persona a la que tú más quieres y de la que nunca hablas. Pero este día de Reyes Magos no te va a decepcionar, y el día terminará con mucha alegría.

Leo

Una de las cosas que más feliz te hace es, precisamente, la de poder hacer felices a tus seres más queridos en días como hoy, aquellos que llevan tu sangre y comparten tu vida. No te importa los sacrificios o trabajos que tengas que hacer para ello, ya que te sientes un rey y como tal te sacrificas por el bienestar de los tuyos.

Virgo

Aunque tienes muy arraigada la noción de trabajo, sacrificio y entrega, sin embargo, algunas veces descubres que merecen la pena todos los esfuerzos que estás haciendo, por ejemplo cuando descubres el cariño y el agradecimiento de quienes te rodean y también te valoran y te quieren aunque tú no lo ves. Así será el día de hoy.

Libra

Los Reyes Magos te van a traer hoy una sorpresa muy agradable en la vida íntima, una alegría imprevista en el amor o quizás un regalo que te emocionará más de lo esperado. Esta vez los magos de oriente irán directamente a tu corazón, y lo harán de la forma que menos esperas. Sin duda te espera un día feliz, pero no lo sabes.

Escorpio

Quizás este día de los Reyes Magos no sea tan agradable para ti como desearías, aunque los demás te vean sonreír y mostrar una felicidad que, en realidad, no es tanto como parece. Hay secretos sueños que guarda tu corazón que, de momento, están alejados de tu realidad presente y pronto encontrarás el modo de realizarlos.

Sagitario

Hoy brillarás con luz propia, y no solo por tus virtudes o cualidades, sino también por tu corazón. Solo te sientes feliz cuando tus seres queridos también pueden serlo y en un día como hoy mostrarás lo mejor de ti. Sin embargo, también debes estar atento porque hay envidias y enemigos ocultos a tu alrededor que no percibes.

Capricornio

Los Reyes Magos te van a traer excelentes perspectivas relacionadas con el dinero, los negocios u otros asuntos materiales. Un cambio muy favorable o un golpe de fortuna se acerca a ti coincidiendo con la llegada de los magos, o muy poco después. Una oportunidad en la que tendrá algo que ver un ser querido que te va a ayudar.

Acuario

Dedícate a disfrutar y mira el lado bueno de la vida en vez de tensar situaciones o provocar conflictos debido a unas actitudes demasiado radicales. Si no tienes en cuenta este consejo es probable que el día no te salga demasiado bien. Ya tendrás otros momentos para ajustar tus cuentas con familiares, pero hoy es día de celebrar.

Piscis

El camino de tu vida que muchas veces te lleva a sacrificarte o sufrir es también el que te llevará a las mayores recompensas. En un día como hoy, tu mayor preocupación es la felicidad de tus seres queridos, tus hijos, pareja y los demás. Pero también el destino te está preparando a ti una sorpresa que te traerá una enorme alegría.