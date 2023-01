¿Está España protegida frente a las nuevas variantes de coronavirus que circulan en China?

Después de días de inquietud por las noticias procedentes de China sobre el estallido de una nueva ola del coronavirus, la preocupación internacional parece ir remitiendo, toda vez que las autoridades del país han certificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que las subvariantes de Ómicron que se encuentran detrás de su crisis sanitaria -BA.5.2 y BF.7- circulan desde hace meses por el resto del mundo. La OMS, no obstante, se queja de que aún le falta información, por lo que se muestra cautelosa y pide mantener la vigilancia.

Más allá del gigante asiático, la vista también está puesta en Estados Unidos, y más concretamente en Nueva York, donde en octubre surgió otra mutación: la XBB.1.5. A estas alturas ya es responsable del 40% de todas las infecciones registradas en el país. A finales de diciembre, el número de casos se dobló en tan solo una semana y en Nueva York en concreto las hospitalizaciones están aumentando, llegando a su nivel más alto desde hace un año.

En ese contexto, ¿en qué situación está España? ¿Debemos temer un repunte de casos? ¿O estamos protegidos gracias a las vacunas?

¿Qué características presentan los nuevos linajes?

Al igual que en el resto del mundo, Ómicron es la variante predominante en España desde diciembre de 2021 y según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente es la causante del 100% de las infecciones registradas. Es más contagiosa y presenta una mayor capacidad de escapar a los anticuerpos que variantes anteriores, aunque también resulta de menor gravedad. Desde su aparición se ha desgranado en múltiples linajes.

"Algunos son estudiados y otros no. Entre los analizados se han encontrado una serie de mutaciones clave en la proteína de la espícula que han mejorado su capacidad de transmisión, especialmente en las subvariantes BA.2.75.2, BQ.1.1, BA.5 y XBB. También presentarían mayor persistencia, es decir, que tardan más en eliminarse", explica María del Mar Tomás Carmona, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

¿Están ya estas subvariantes presentes en España?

Los datos de los que dispone Sanidad apuntan a que el 79,4% de los contagios de las últimas semanas han sido provocados por la BQ.1 y de los linajes derivados de ella, incluyendo BQ.1.1. La BA.5 llegó a imponerse como dominante a mediados del año pasado, mientras que la BA.2.75.2 y la XBB vienen siendo, hasta el momento, residuales.

Sobre las subvariantes que están causando estragos en China, la BA.5.2 y la BF.7 llegaron a picos semanales de 70 y 86 casos respectivamente en septiembre y octubre, pero ya en diciembre prácticamente habían desaparecido. En cuanto a la XBB.1.5., el Departamento Vasco de Salud ha secuenciado dos casos, según algunos medios. Estos hablan también de un tercer caso en Cataluña, pero los datos de Sanidad a 3 de enero no reflejan que ya haya llegado a España. Sea como sea, los expertos están convencidos de que, en un mundo globalizado, es imposible evitarla. "También puede que al estar vacunados la eliminemos rápidamente y no la estemos detectando. En Estados Unidos la cobertura vacunal es más baja que aquí", añade la doctora Tomás Carmona.

¿Las vacunas que tenemos nos protegen?

Las autoridades sanitarias vienen insistiendo en que la vacunación es la mejor herramienta existente para frenar el avance de la covid, incluso aunque mute y se haga más resistente. En esa línea, The New England Journal of Medicine acaba de publicar un artículo sobre la eficacia de los antivirales contra las subvariantes de Ómicron y en él concluye que la vacuna actualizada de ARNm bivalente, que como dosis de refuerzo es la que está utilizando Europa, contiene proteínas de la variante BA.5, lo que le confiere mayor capacidad neutralizante contra las subvariantes, especialmente contra la BA.2.75.2, la BQ1.1 y la XBB y sus derivadas.

El ministerio recuerda que a lo largo de septiembre y octubre la Unión Europea autorizó cuatro vacunas ARNm bivalentes adaptadas a las nuevas subvariantes circulantes. También se han autorizado un par de vacunas de proteína S, que "ofrecen protección cruzada frente a Ómicron y algunas de sus subvariantes". "Las vacunas de vector viral, con proteína, son muy buenas protegiendo contra la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte", apuntaba hace unos días la directora del departamento de Inmunización de la OMS, Katherine O'Brien.

¿Hay que replantear la estrategia de vacunación?

La portavoz de la Seimc insta a toda la población a ponerse una dosis de refuerzo con las nuevas vacunas actualizadas a partir de Ómicron. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias, actualizadas a 15 de diciembre, aconsejan ese pinchazo para internos en residencias de mayores y otros centros de discapacidad, adultos de 60 años o más, menores de esa edad con condiciones de riesgo, y profesionales del entorno sanitario y sociosanitario. Pero la especialista lo hace extensibles al resto de la ciudadanía. "Es la forma de evitar riesgos, incluidos posibles casos de covid persistente", afirma.

Si lo que siguen apareciendo son subvariantes de Ómicron y si continuamos vacunándonos con la dosis de refuerzo, es probable que la pandemia esté prácticamente controlada en verano

En España hay 39,2 millones de habitantes mayores de 12 años con la pauta completa, es decir, el 92,9%. Como pauta completa se consideran las dos dosis en el caso de los fármacos de Pfizer, AstraZeneca y Moderna y una en el caso por ejemplo de Janssen. El porcentaje de personas con la primera dosis de recuerdo baja al 55,7% (26,4 millones), aunque entre los mayores de 60 vuelve a escalar hasta el 92,7% (11,5 millones). No obstante, de ellos, solo 6,7 millones tienen ese refuerzo con una vacuna adaptada.

¿Podría descontrolarse la situación en España?

La especialista entiende que casi la mitad de la población no se haya puesto la dosis de recuerdo. "Teníamos unas buenas tasas y las subvariantes no estaban provocando un impacto sanitario importante", asevera. "Sin embargo no sabemos lo que puede ocurrir en las próximas semanas con la apertura de China y las subvariantes que puedan llegar de EEUU. Para evitar riesgos se aconseja la vacunación. Es la mejor medida que tenemos", insiste la también microbióloga del Hospital de A Coruña, quien se alegra de que por ejemplo en Galicia la vacunación haya aumentado un 25% en estas fechas.

La doctora Tomás Carmona apunta que en este contexto, en España la situación epidemiológica estaría bajo control, aunque ve imprescindible que la OMS trabaje con China, controlando la secuenciación del virus y su evolución: "Si lo que siguen apareciendo son subvariantes de Ómicron y el virus no evoluciona de otra forma y si continuamos vacunándonos con la dosis de refuerzo, es probable que la pandemia esté prácticamente controlada en verano. Gracias a las actualizaciones tenemos vacunas que continúan siendo eficaces".