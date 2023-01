El pasado 30 de noviembre, Isabel Preysler decidió poner fin a los ocho años de noviazgo con Mario Vargas Llosa. Al parecer, según han apuntado diversos medios de comunicación, todo podría haberse debido a un problema de celos por parte del escritor, algo que tanto él como su entorno han negado rotundamente.

Este jueves, Beatriz Cortázar, colaboradora del Club Social de El programa de Ana Rosa ha desvelado, en exclusiva, qué se dijeron Preysler y Vargas Llosa en la que fue su última conversación como pareja.

"Me extraña y no entiendo que un premio Nobel se niegue a reconocer que es un celoso. Puede ser una virtud o un defecto, pero lo es y como él lo ha dicho, incluso, en numerosas cenas con amigos. Lo ha reconocido públicamente y es lo que ha motivado la ruptura con Isabel Preysler. Que no lo siga negando porque hay testigos de lo que ocurrió esa noche y yo he hablado con ella", ha comentado la periodista.

"La noche de la fiesta de la marca de champán, Isabel volvió a su casa sobre las 0:45 horas. Llevaba ya casi una hora en casa, se estaba desmaquillando en su cuarto de baño y, mientras tanto, hablaba con una amiga por teléfono. Le estaba contando cosas de la fiesta y, en ese momento, aparece en el cuarto de baño Mario Vargas Llosa. Se acababa de despertar porque se desvela y cree que son las 3:00 horas", ha explicado Cortázar.

"La persona que está al teléfono, de forma accidental, escucha todo. Lo que dice Vargas Llosa es '¿qué horas son estás, las tres de la mañana de llegar?', 'esto es intolerable', 'te estás tomando muchas libertades'. Encima, en un tono que sorprende a la persona que estaba al otro lado del teléfono. Lo dijo muy enfadado, molesto y autoritario", ha agregado la periodista.

"No era la primera vez que eso ocurría, Isabel luego siguió la conversación con su amiga. Al día siguiente no hay conversación, Mario se marcha a su tertulia con la Real Academia y él da orden al chófer de Preysler de que le lleven a su domicilio del centro de Madrid. No avisa y no vuelve a casa. Isabel se entera por el chófer y no por él. No volvió en tres días. Isabel, enfadada, le llamó por teléfono, pero él no lo cogía. Él, pensando que así se podrían arreglar las cosas, le manda el manuscrito de la próxima novela que va a publicar para que ella lo lea. Es una forma de romper el hielo", ha explicado la colaboradora.

"La sorpresa es que Isabel le devuelve una carta diciéndole que su casa no es un hotel, que adiós, que no es la primera vez que le pasa y no lo va a tolerar. Que no hay vuelta atrás y rompe esa relación. En ese momento, os puedo asegurar que el premio Nobel pensaba que se iba a encontrar con una carta en la que ella le dijera que le había gustado el manuscrito", ha sentenciado la colaboradora del matinal de Telecinco.