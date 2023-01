Patty, sobre el comentario de Risto Mejide por abandonar 'OT 2008' tras morir su abuela: "Me hizo mucho daño y nunca me pidió disculpas"

La aventura de Patty en OT 2008 solo duró una semana. La concursante tuvo que abandonar el talent musical, que por aquel entonces se emitía en Telecinco, debido al fallecimiento de su abuela.

La propia Patty contó la gran relación que la unía a su abuela, que la había criado y era para ella como una madre. Su muerte, unido al hecho de tener un hijo de ocho meses, había pesado más que su sueño en la música.

Risto Mejide, por aquel entonces integrante del jurado del programa, le dedicó unas duras palabras a Patty, que en aquel momento tenía solo 26 años, por haber abandonado la Academia por el fallecimiento de su familiar. Un comentario que ahora, 15 años después, se ha viralizado en las redes sociales tras la pulla del publicista a Cristina Pedroche y Ana Obregón en las Campanadas.

"Me parece bochornoso el comentario", dice la artista sobre la polémica a raíz de las palabras del presentador hacia sus compañeras. "Ana Obregón ha contestado como toda una señora", asevera.

Entonces, recuerda las palabras que Risto le dedicó a ella hace ahora 15 años. "Fue bochornoso. Me hizo mucho daño y nunca he recibido unas disculpas, pero a estas alturas de la vida tampoco las espero", sentencia.

Declaraciones que se unen a las de su compañero de edición Manu Castellano, que apoyó públicamente a la artista. "No he resoplado tanto ni me he sentido tan incómodo como en ese momento", afirma el cantante al recordar el comentario de Risto hacia la extriunfita. "Los que queremos a Patty y la conocemos sabíamos por el momento tan duro que estaba pasando, así como sus implicaciones… y sabemos lo que le dolió esto", sentencia.