La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en una de las noticias bomba de finales de 2022 que, finalmente, ha terminado confirmándose en estos primeros días de 2023.

Pese a que la marquesa de Griñón parecía estar muy convencida de su ruptura al enterarse de que el empresario le había sido infiel, ambos acudieron juntos a la misa del gallo el pasado 24 de diciembre, cuando saltaron todas las alarmas del posible acercamiento.

Este jueves, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Sandra Aladro ha destacado: "Sé que han hablado mucho y que hay personas a las que han excluido de su nuevo proyecto de vida. Todas esas personas que les han incomodado, como Hugo, que es el más obvio".

Por su parte, Pepe del Real ha confirmado que Tamara "empieza a estar cansada" de aquellos que dudan de que la reconciliación con Íñigo vaya a llegar a buen puerto: "Ella dice 'si me equivoco, me equivoco yo'". Además, Beatriz Cortázar ha destacado que Onieva le habría confesado, entre lágrimas, a Falcó que durante su relación "no fue el novio perfecto", por lo que habría habido más infidelidades.

Pese a esto, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad: "Ella ha visto una conversión de un Íñigo discotequero y juerguista a un Íñigo que está acudiendo a la fe, donde ella está muy involucrada y que ha hecho esta confesión y se ha desnudado ante ella. Le ha perdonado. Tamara cree en el perdón y el arrepentimiento. Es una mujer bondadosa, generosa y sumamente enamorada".

Finalmente, acerca de los rumores que apuntan a que la pareja podría continuar con los planes de boda, avivados por un episodio en el que Onieva acudió a una prestigiosa joyería acompañado de su familia, Cortázar ha recalcado: "Hasta donde yo sé, la reserva de la iglesia no se anuló en ningún momento".