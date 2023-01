Después de seis días de fiesta, los asistentes a la rave ilegal de La Peza, en Granada, han abandonado el descampado en el que se reunieron para celebrar la Nochevieja y dar la bienvenida al 2023. Para El programa de Ana Rosa, la encargada de cubrir la información en el lugar de los hechos ha sido la reportera María Miñana que, este jueves, ha estado en el plató del matinal.

La periodista ha detallado cómo ha sido la experiencia de cubrir la fiesta ilegal convocada en la localidad andaluza: "La verdad es que han sido tres días muy duros en medio del campo. Ha sido un poco una odisea porque tenía conexiones en directo para varios programas".

Además, Miñana ha señalado que el acceso a la rave tampoco era algo sencillo: "Tenías que atravesar dos controles, luego empezaba un camino muy empinado, lleno de socavones, en medio del monte. Tardábamos unos 40 minutos cada vez, así que no se podía entrar y salir".

"Si tú tardabas 40 minutos serena y con el cámara, imagínate los que estaban en la rave", ha destacado Patricia Pardo. Por su parte, Miñana ha continuado explicando que los asistentes debían acceder al lugar completamente a pie, pues la Guardia Civil cercó el perímetro para impedir la llegada en vehículos de más participantes.

De la misma manera, la periodista ha confirmado que las autoridades estaban convencidas de que la fiesta se extendería hasta, mínimo, el Día de Reyes: "El martes empezamos a notar que los coches se iban y que había movimiento". Además, la reportera ha comentado los incidentes a los que tuvieron que enfrentarse los compañeros de prensa.

"Somos periodistas y estamos contando algo que queremos ver. La Guardia Civil tenía todo muy acotado y vigilado, pero estaban lejos, no estaban dentro de la rave. Nosotros sí estábamos dentro para contarlo. Entraron los compañeros de Televisión Española con su cámara y les agredieron, les tiraron piedras, les insultraron... Nosotros decidimos entrar con el teléfono móvil".

"El cámara me dijo que me quitase el jersey para camuflarme mejor entre ellos. Yo les sonreía, bailaba un poco... aunque no sabía muy bien cómo bailar esa música porque a mí me gustan más otros tipos", ha agregado la periodista que, además, ha apuntado: "Al compañero de IDEAL sí que lo detectaron, se dieron cuenta de que era periodista y que estaba grabando y le persiguieron por toda la fiesta con unas tijeras grandes".

Finalmente, la reportera ha narrado el momento en el que uno de los asistentes le pidió ayuda: "Se nos acercó un chaval llorando, con malas pintas, pero muy angustiado y nervioso. Daba golpes en la ventanilla, le dije al cámara que la bajase y nos dijo que necesitaba una medicina que tenía en el coche y que si le podíamos acercar. Le dije que le íbamos a bajar antes del control policial porque estábamos entrando y saliendo todos los días. Le preguntamos qué medicina necesitaba y nos dijo que metadona porque consumía heroína y en la fiesta nadie lo hacía, que se consumía cocaína o ketamina, pero no heroína. Era joven, francés y tendría veinte años".