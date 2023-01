Benidorm Fest Stars: claves de por qué no ha destacado en audiencias

Sólo un 5,1 por ciento de audiencia. Ni siquiera ha superado la barrera del millón con 701.000 espectadores. La gala Benidorm Fest Stars ha pinchado. Televisión Española intenta contagiar el éxito del Benidorm Fest por toda su programación pero, sin embargo, el programa especial navideño no ha tirado. El formato no ha traspasado a pesar de las virtudes de ser concreto, no durar más de una hora, estar realizado desde un decorado vistoso y contar con los artistas que conquistaron a la audiencia hace un año.

El primer gran problema es que es demasiado pronto para hacer un reencuentro. No ha pasado ni un año. Pero es que además no había ni reencuentro, sólo una sucesión de actuaciones que se olvidan de la base del tirón del Benidorm Fest: la tele musical va estrechamente unida a la narración de la canción a través de una puesta en escena. Sin el nervio de la competición, había que aportar una experiencia extra para que esta gala tuviera un aliciente. ¿Por qué ver otra vez canciones en un formato menor teniendo en Youtube las actuaciones estelares del festival?

Los maestros de la televisión anglosajona utilizan la sorpresa emocional como incentivo de los grandes musicales navideños. Convierten la televisión en un icónico lugar de encuentro en el que grandes artistas mezclan su arte. Así se crean actuaciones únicas y memorables que hacen sentir al espectador estar viviendo en primera persona un momento inédito, especial y, probablemente, irrepetible. Quizá Benidorm Fest Stars, al no tener nuevas puestas en escena y repetir gran parte de las canciones, podía haber hecho una reinterpretación de los hits poniendo a cantar a los intérpretes de las candidaturas del pasado año con otros artistas de nuestra industria musical. Incluso intentar una mezcla de talentos generacional. Una forma de calentar motores para la que será la segunda edición del Benidorm Fest más allá del nicho de público eurofan.

Y ahí es, también, donde los participantes del nuevo Benidorm Fest no se pueden olvidar de que sus canciones deben ir unidas a un relato visual que utilice todas las armas de la creatividad televisiva para implicar a públicos amplios. Las canciones tienen que vibrar por los ojos del espectador en un Benidorm Fest que se necesita convertir en una tradición. Por eso mismo, el Benidorm Fest debe hablar menos de Eurovisión y más de sí mismo como evento que une a una diversidad musical, como bien dijo Màxim Huerta en el cierre de la gala final de la primera edición de este evento. El periodista y escritor lo hizo con tanta épica que este fragmento se recuperó en el trepidante vídeo de inicio de este programa especial.

Pero Màxim Huerta no estará en la nueva edición del BeFest. Tampoco Alaska. Sí, por suerte,Inés Hernand. Este cambio de rostros define un error clásico de la televisión actual: la impaciencia que va cambiando según tendencias y modas. Esas modas que insistía el gran creador televisivo Sergi Schaaff, fallecido esta semana, que había que manejar con inteligencia pues podían hacer perder aquello que hacía diferentes a los programas.

De siempre, para convertir un show en tradición hay que intentar mantener también los rostros del éxito en la medida de lo posible. La tele es más fruto de la paciencia que de la insistencia, que no significan lo mismo. Y el fenómeno del Benidorm Fest creció justo por apostar por perfiles de artistas que no eran fáciles de pronosticar en conjunto y un grupo de presentadores que tampoco parecían comunicadores al uso. Una combinación de la cultura, la música y la transgresión desde la honestidad. Eso sí que es disruptivo en los tiempos en los que corremos. Que no pierda esa energía el Benidorm Fest, pues es lo que hizo que no fuera unas galas de preselección más. Ni siquiera un talent show más. Un espectáculo que representa la tele pública que marca el paso dando vía libre a la creatividad. Que triunfe.