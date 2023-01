Qué tiempo hará el día de Reyes: ¿cuándo empiezan de nuevo las lluvias?

Llega uno de los días más esperados para los más pequeños de la casa, y también para los mayores, la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que estará marcada por una estabilidad atmosférica y sin incidencias meteorológicas destacables.

"Repetiremos una jornada soleada, sin lluvias, nuevamente con nieblas persistentes en Castilla y León, así como en puntos de las cuencas del Ebro, Tajo y Guadiana. Además, habrá pocos cambios en las temperaturas, sin excesivo frío durante las cabalgatas", detallan los especialistas del portal meteorológico Meteored.

El fin de semana llega otro cambio de tiempo

Durante el día de Reyes seguirá el tiempo soleado en la gran parte del país y las temperaturas serán similares a las de estos días atrás, pero "comenzará a cambiar el tiempo en Galicia, donde un frente irá nublando los cielos y dejará lluvias al final del día en su parte occidental", añaden.

Será el sábado 7 de enero cuando el frente avance por el oeste peninsular y deje lluvias, provocando un descenso de las temperaturas diurnas. "El domingo se intensificarán las precipitaciones por todo el noroeste de la Península, extendiéndose con menor intensidad a otras muchas zonas de la mitad norte", indican los expertos.

#BuenosDías ☀️

La llegada de los #ReyesMagos será placentera, salvo en las zonas donde aguante la niebla 🌫️, que serán pocas mediado el día. En cuanto caiga la noche volverá a hacer frío 🧊.



🌐 https://t.co/YmmICKUMeF pic.twitter.com/0YJ4NK9c5d — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) January 5, 2023

De tal manera que, tras la estabilidad del día de Reyes, podrían aparecer lluvias generalizadas e intensas durante el fin de semana. "El domingo día 8 podría ser una jornada muy lluviosa en el norte del país, donde además el viento y el oleaje serán destacados", añaden desde Eltiempo.es.

No obstante, no está previsto un episodio de grandes nevadas en el país, por lo que no ocurrirá una nueva borrasca como Filomena. "No hay nevadas previstas en la primera semana del año, más allá de las que puedan producirse en zonas de montaña", concluyen.