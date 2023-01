El mundo económico y político despide al histórico líder de UGT Nicolás Redondo: "Es un referente para la España democrática"

Personalidades del mundo económico, político y social, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han despedido este miércoles a Nicolás Redondo en la capilla ardiente instalada en la sede de UGT donde han trasladado sus condolencias a la familia del histórico líder ugetista.

Sánchez ha definido a Redondo por tres de sus rasgos prominentes: lucha, compromiso y dignidad, y ha dicho que "es un referente para la España democrática y moderna que hoy disfrutamos", además de un "gran español" cuya vida "contiene la historia más dura, pero también la más brillante" del país.

Una figura fundamental

Redondo, fallecido este martes en Madrid a los 95 años, nació en Barakaldo en 1927. Trabajador metalúrgico, se afilió en 1945 al PSOE y a UGT, sindicato del que fue secretario general desde 1976 a 1994.

Todos han destacado de él que ha sido una figura fundamental de la historia reciente española por su lucha en favor de la libertad y la democracia durante el franquismo y por su defensa comprometida de los derechos de los trabajadores en la transición y la democracia.

"Es una de las huellas fundamentales de la UGT y del sindicalismo de este país. La autonomía sindical y la independencia del sindicato tiene sus raíces en el trabajo constante y permanente de Nicolás Redondo. Para nosotros es un ejemplo y marca el camino que será transitado y ampliado por futuras generaciones", ha subrayado el actual secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Ruptura con el PSOE

Tomar partido por los trabajadores llevó a Redondo en 1987 a romper con el PSOE por las discrepancias con la política económica y social del gobierno de Felipe González, cuando hasta ese momento UGT había ido de la mano del partido socialista, que fue el que impulsó la creación del sindicato obligando a la doble militancia.

Redondo abandonó entonces el escaño en el Congreso del que había tomado posesión como diputado del PSOE por Vizcaya en 1977, 1979, 1982 y 1986.

A partir de ahí sumó al sindicato a dos huelgas generales en 1988 y 1992 (paro de media jornada) contra las reformas de los gobiernos socialistas, pasando de la unión política con el PSOE a la unidad de acción sindical con el otro gran sindicato, CCOO.

Un "referente" del sindicalismo español

Su sucesor al frente de la secretaría general de UGT, Cándido Méndez, ha recordado precisamente que fue "uno de los artífices" de la unidad de acción sindical "frente a las interferencias" de los partidos políticos y que combinó una actitud combativa y negociadora con la que contribuyó a la consolidación de derechos sociales y laborales.

Entre sus últimas apariciones públicas cabe destacar la presencia de Redondo en el 42 Congreso Confederal de UGT, celebrado en Madrid en 2016, donde exhortó a todos los presentes a mantener la hermandad dentro del sindicato.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha definido a Redondo como un "referente" del sindicalismo español de la segunda mitad del siglo XX y ha destacado su "enorme coherencia y criterio propio" en la defensa de los trabajadores, así como su papel en la "forja de la unidad sindical" con actos como la huelga general de 1988.

Capilla ardiente y entierro

Por la capilla ardiente han pasado, entre otros, los ex secretarios generales de CCOO Antonio Gutiérrez e Ignacio Fernández Toxo; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el ex ministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana.

El sepelio tendrá lugar este jueves, y está previsto que el cortejo fúnebre salga en torno a las 12.00 horas del salón de actos de la sede de UGT, en la madrileña Avenida de América, hasta el cementerio civil de Madrid.