Los vecinos de La Peza, "encantados" tras la fiesta 'rave' ilegal: "Tienen las puertas abiertas para cuando quieran volver"

La fiesta 'rave' ilegal llevada a cabo en el término municipal de La Peza, en la provincia de Granada, ha sido toda una revolución. De un momento a otro, esta pequeña localidad que apenas sobrepasa los mil habitantes se vio inundada, en su mayoría, de turistas extranjeros que acudieron a este evento de música electrónica iniciado el pasado 30 de diciembre y que tras seis días de celebración, ha llegado a su fin sin incidencias significativas.

Los vecinos se han mostrado maravillados por esta fiesta montada en un paraje con vistas a la Sierra Nevada en la que había varios escenarios con DJs, bares, tiendas y hasta hornos para hacer pizzas. "Me ha encantado la fiesta, quiero que vuelvan el año que viene. Tienen las puertas abiertas para cuando quieran volver", expresó un vecino que acudió tres días seguidos a la celebración a 20minutos.

Manuel, otro de los vecinos de esta localidad granadina que decidió unirse a la celebración, afirmó que acudió dos días a esta "fiesta de interés turístico" y que bailó toda la noche. "Claro que quiero que vuelvan", continúa. Lo único que lamenta es que no se les haya permitido aparcar más cerca del evento.

De hecho, algunas personas tuvieron que caminar por rutas de tierra hasta 50 minutos desde el lugar donde aparcaron el coche hasta el sitio donde los organizadores montaron el campamento. Este fue el caso de Rubén, quien acudió por primera vez a una fiesta 'rave' desde su natal Juliana, localidad cercana al centro de la ciudad de Granada.

Granada nunca defrauda

Sin embargo, Rubén relata que, a pesar de que mientras caminaba hacia el lugar se sintió un poco "agobiado" debido al tiempo que suponía llegar hasta el sitio, expresa que aún así volvería a repetir todo lo vivido. "Cuando llegas allí se te olvida todo, la gente es majísima y el ambiente es súper chulo. Parece como si estuvieras en una peli. Es un paraíso de la electrónica", finaliza el granadino.

Algunos vecinos de La Peza que no acudieron a la fiesta comentan que no están en contra de que se haya celebrado porque no les ha afectado. "No nos han molestado, porque ellos se pusieron fuera del pueblo, solo hubo algunos problemas de tráfico", comenta una trabajadora de una panadería del municipio.

Trini, una vecina jubilada, comenta que estuvo a punto de ir, pero que finalmente decidió no acudir al evento. Además, confirma que no les afectó "para nada" la celebración de la fiesta, puesto que el campamento estaba localizado lejos del casco urbano. "Solo se escuchaba un ruido muy sutil a la lejana", expresa.

Por su parte, el alcalde Fernando Álvarez, ha expresado a este diario que espera que la fiesta "no se vuelva a repetir", porque después de todo, se trató de una fiesta realizada de manera ilegal cuyos organizadores no pidieron ningún tipo de permiso al Ayuntamiento de La Peza para realizarla. Ha comentado que, en caso de que los organizadores quieran volver a llevarla a cabo deberán presentar el proyecto al Ayuntamiento para que este les otorgue los permisos correspondientes.

No obstante el edil reconoce que quedó "muy sorprendido con la capacidad organizativa" del evento ya que en tan solo unas pocas horas montaron semejante campamento. "Reconozco que dentro de la ilegalidad se montó muy bien", ha continuado. Además, ha recalcado el buen trato de las personas que lo atendieron cuando acudió a preguntar hasta cuando duraría el evento.

La fiesta finalizó este miércoles cuando la música se apagó y las personas empezaron a desmontar los escenarios, pero todavía este jueves quedan algunos visitantes desalojando la zona donde la Guardia Civil mantiene controles de salida. Según expresó el alcalde en una entrevista previa a este medio, entre 4.000 y 5.000 personas pasaron por la zona. El ambiente se mantuvo tranquilo y solamente se practicaron cuatro detenciones por atentado a la autoridad y también por tráfico de drogas, según informó la Benemérita.