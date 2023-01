Lo retro está de moda, como esta consola de juegos clásicos que arrasa en Amazon

En la época en la que han visto la luz la nueva Play Station, la 5, la Nintendo Switch o la Serie X de Xbox, los videojuegos retro, los clásicos, vuelven a estar de moda. Y es que, un gamer de verdad no se puede resistir a una partida de Street Fighter en la antigua Super Nintendo o a pasar miedo con la Play Station 1 y el juego de Resident Evil. No obstante, solo unos privilegiados que todavía tienen en su poder esas videoconsolas o se han comprado la Super Nintendo pueden revivir esas emociones. Pero, esto no quiere decir que, por poco dinero, no se pueda jugar a una clásica consola y matar el gusanillo de los videojuegos retro.

Precisamente esto es lo que hace posible Amazon que tiene disponible una consola retro que incluye 620 juegos clásicos y cuesta poco más de 40 euros. Esta consola de la marca Bluetrends conseguirá hacerte recordar la infancia si eres nostálgico. Los juegos incluyen variedad de muchos tipos, como los de acción, rompecabezas, deportes, lucha o los de carreras y ¡todos divertidísimos de los años 80 y 90! Solo tendrás que enchufar y jugar, así de fácil, ya que vienen integrados en ella los juegos y no hay necesidad ni de insertar tarjetas ni descargar nada.

¡El regalo ideal para niños y adultos! Amazon

Posee la etiqueta de Más Vendido y no es de extrañar, ya que podrás revivir los juegos de marcianitos, aquellas naves que lanzaban cohetes, las aventuras de Mario Bross o los juegos de peleas entre amigos, gracias a los dos mandos que incorpora.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.