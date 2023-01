Detenido un hombre por lanzar su Tesla con su familia dentro por un barranco de 80 metros en California

Detenido un hombre de 41 años que intentó asesinar a su familia lanzándolos por un barranco de 80 metros dentro de su coche, de la marca Tesla, en California. El vehículo quedó destrozado, pero la mujer y los dos hijos menores sobrevivieron.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero. La policía recibió un aviso de un accidente de tráfico en una autopista. Cuando llegaron al lugar se encontraron con la escena: había un coche destrozado al fondo de un acantilado de 80 metros de altura.

From a different perspective pic.twitter.com/1zk9B38yNY — Brock Sommerset (@BrockSommerset) January 3, 2023

Los agentes tacharon el suceso de "milagro" cuando se dieron cuenta de que todos los ocupantes del vehículo estaban vivos y conscientes. Los trasladaron a un hospital cercano y procedieron a sacar los restos del coche del lugar.

Aun así, la Patrulla de Caminos de California aseguró tener pruebas suficientes de que el incidente "fue un acto intencionado", según RPP. "Los daños del vehículo indican que se golpeó y luego volcó varias veces", explicó Brian Pottenger, jefe de bomberos.

El conductor, que intentó suicidarse, fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato y peligro para los niños, tal y como recoge el informe del arresto. El hombre ingresará en la cárcel del condado de San Mateo después de recibir el alta en el hospital.

La patrulla de carreteras señaló que la conducción con tecnología autónoma característica de los vehículos de la marca Tesla no contribuyó en el accidente, como si sucedió en otras ocasiones. "No se ha determinado en qué modo de conducción estaba el Tesla. Sin embargo, eso no parece ser un factor contribuyente en este incidente", explicó.