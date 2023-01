Uno de los youtubers más conocidos de cocina, Pablo Cabezali (de 'Cenando con Pablo') ha acudido a La Madrina, en Villaverde (Madrid), uno de los restaurantes protagonistas de la séptima temporada de Pesadilla en la cocina.

El objetivo del streamer es probar una carta que, para sorpresa de todos, no se parece en nada a la que preparó Alberto Chicote para el local en el programa de laSexta.

Según ha contado Bea, hija de dueña del restaurante, fue la productora la que se puso en contacto con ellos con la intención de reformar el negocio. "Yo tenía pánico. Yo no quería hacerlo", contó.

A diferencia de otros programas, el paso de Chicote por La Madrina no fue especialmente traumático, ya que le gustó mucho la comida. "No fue un programa de estos que meten la mano en la campana y saca grasa o encuentra cosas en mal estado", recordó el streamer.

Además, la hija de la dueña desveló los entresijos del programa, como que le dejó las llaves del local durante una semana para montar el set de rodaje. También qué hace Chicote durante las grabaciones, en las que no suele estar durante todo el programa. "Ten en cuenta que él no está durante todo el programa, no está durante toda la grabación", indicó. "Viene durante un determinado tiempo. Es como que aparece y ahora me dices tú cómo tengo que hacer yo mi trabajo u opinas tú de cómo llevo mi negocio. Pero si has venido media hora y es plan: 'pero este de qué va'...", explicó Bea.

Por su parte, Mónica, dueña de La Madrina, comentó que la reforma que hizo el programa no le gustó, porque ella es "más clásica". "Se interpretó como si fuésemos mexicanos", señaló. Eso sí, aseguró que volvería a participar en el programa de laSexta.