Tu horóscopo diario: jueves 5 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 5 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Además de la protección que estás recibiendo del beneficioso planeta Júpiter, también hoy vas a recibir una influencia muy afortunada de Urano, lo que se traducirá en alguna sorpresa afortunada, ya sea en el trabajo, las finanzas o algún asunto de naturaleza personal. El destino interviene a tu favor de forma inesperada.

Tauro

No dejes que los pequeños problemas o desacuerdos familiares o sentimentales, a los que hoy puedes ser bastante propenso, te causen inestabilidad e incluso cierta amargura cuando en realidad poco a poco estás entrando en un momento favorable a todos los niveles. No obstante hoy un ser querido te va a causar algún pesar.

Géminis

La influencia dominante de Urano te desbaratará todo lo que tenías previsto para el día de hoy y al final todo te saldrá de un modo muy distinto a como esperabas o suponías. Sin embargo, no hay bien que por mal no venga y todos esos cambios te van a conducir a situaciones mucho mejores. Derrota o alejamiento de enemigos.

Cáncer

Hoy te espera un día de sucesos inesperados y sorpresas en general, lo que posiblemente no te guste mucho incluso aunque sea para bien, porque va a ser para bien. Tal vez el destino te dé una fuerte sacudida, ya sea material o emocional, pero lejos de ser algo malo en realidad sería todo lo contrario. Déjate llevar por la vida.

Leo

Muchas preocupaciones o quebraderos de cabeza van a desaparecer de repente en este día que será muy afortunado para ti, aunque quizás no te lo parezca en sus comienzos. Será un día de cambios y acontecimientos inesperados que te podrían dejar desconcertado, pero en realidad son para bien. Deja que el destino intervenga.

Virgo

Hoy será un día de sorpresas para ti, pero de sorpresas para bien, y estarán relacionadas con la vida sentimental, el ámbito familiar o algún otro asunto de naturaleza íntima y personal. Tu vida es más afortunada de lo que tú crees, y hoy te vas a dar cuenta de ello, aunque dentro de poco algún problema haga que se te olvide.

Libra

Te espera un día de gran actividad, tanto física como intelectual, no muy diferente del de ayer aunque si algo más crispado o estresado. Pero si puedes evitarlo no entres en tensiones, discusiones o conflictos, sabes que ese terreno no te conviene y te irá bastante mejor practicando lo que mejor dominas: la habilidad y la astucia.

Escorpio

Este será uno de los signos más afortunado del día de hoy, aunque al mismo tiempo aquello que consigas se deberá sobre todo a la lucha y el esfuerzo, y no a golpes de suerte o ayudas de terceros. Escucha a tu sexto sentido porque hoy lo vas a tener más despierto que nunca, además el triunfo te va a llegar de forma inesperada.

Sagitario

Alegrías, felicidad o placeres que hoy te van a llegar por donde menos te lo esperes o de la mano de la persona que menos has imaginado. Es un día favorable, sobre todo para los asuntos familiares y del corazón, pero también será un día de sorpresas y novedades para bien. Muy favorable para viajes, tanto cortos como largos.

Capricornio

Es probable que comiences el día con bastante tensión, estrés o hasta incluso mal genio, pero según vaya avanzando todo te va a cambiar radicalmente para bien gracias a sorpresas tan agradables como inesperadas que afectarán a tu vida íntima. Y si te preocupa algún asunto de trabajo, al final este se resolverá sin problemas.

Acuario

Hoy te espera un día de mucha tensión y estrés porque muchos problemas e incluso ataques de enemigos te llegarán de forma inesperada, y no habrás resulto uno cuando ya tendrás otro encima. Es un día un poco difícil, pero también lo será porque tú estarás bastante nervioso y con una predisposición colérico-melancólica.

Piscis

Mantente firme en tus propósitos y no te asustes por las dificultades que puedan aparecer o porque quienes te rodean quizás no estén de acuerdo con tú ideas o tu forma de proceder. Tú sabes bien lo que estás haciendo y el destino te acabará dando la razón, aunque esto no va a ocurrir hoy, debes tener paciencia y serenidad.