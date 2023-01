La noticia de la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha dado lugar a muchas especulaciones sobre su relación. Este jueves, Belén Esteban abría Sálvame asegurando que tenía una exclusiva sobre la pareja. Una noticia que podría haber dado respuesta a que el empresario haya sido cazado en una joyería.

A mitad del programa de Telecinco, la de San Blas ha dado la bomba: "A mí me dicen que, antes de que acabe este año, Íñigo y Tamara se casan". Pilar Vidal, aunque no tenía esta información pese a ser cercana a la marquesa de Griñón, no se ha mostrado sorprendida por la información.

"Me dicen que Íñigo tiene una sorpresa muy bonita, no me han dicho el qué, pero por lo que me han dicho podría ser un anillo de compromiso", ha añadido la madrileña. "La fecha que me dan es o a primeros de primavera o a primeros de septiembre", ha revelado entonces.

"La fecha que tenían prevista era el 17 de junio", ha recordado Vidal sobre antes de la ruptura. Por este mismo lado, ha recordado las imágenes del joven en la joyería.