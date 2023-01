Kiko Matamoros reclama más inversión para la investigación del cáncer tras el caso de Elena Huelva: "Se destina una cifra ridícula"

Sálvame se ha sumado a comentar y homenajear a Elena Huelva tras su fallecimiento. El programa ha hablado de la buena labor de divulgación que la joven ha hecho sobre el cáncer por redes sociales. Por ello, Kiko Matamoros ha aprovechado este miércoles para pedir más inversión precisamente a la investigación de esta enfermedad cada vez más habitual.

"Se me quiebra la voz al hablar de estos temas, pero no se me va a quebrar para decir que es una absoluta vergüenza que en un país, que tiene 22 ministerios, se despilfarre el dinero y se lucren, y que la administración pública destine 347 millones de euros anuales a la investigación del cáncer", ha indicado, visiblemente enfadado.

"Gracias a la filantropía de muchas empresas, la cifra se triplica, pero es repugnante que, a una de las tres principales causas que traen consigo el fallecimiento, se destine una cifra tan ridícula", ha añadido Matamoros.

El colaborador ha continuado: "Es más, si se destinaran más recursos y no tuvieran que irse los investigadores al extranjero, se ahorrarían millones en atender a enfermos de cáncer en nuestro país". "Basta ya de demagogia, de mensajes en Twitter y de brindis al sol", ha lanzado desde Sálvame.

"Tengan los huevos ya de una puñetera vez de cumplir con su obligación y de defender los intereses de este país", ha continuado. A su discurso se ha unido Terelu Campos, quien ha recordado sus casos personales y se ha mostrado agradecida con la inversión privada.