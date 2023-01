El barrio del Raval de Barcelona convive a diario con un serio problema con las drogas. Puntos de venta en plena calle y cientos de narcopisos fijos e itinerantes al año complican la vida en el barrio barcelonés, incapaz de frenar entre sus vecinos el impacto de la droga.

En esos "supermercados" de la droga se vende de todo. De un tiempo a esta parte una de las sustancias más populares es el shabú, que es el nombre que los filipinos dan a la metanfetamina –también conocida como cristal o ice–. Esta droga está causando serios problemas en barrios como el Raval.

La Policía Nacional alertó sobre esta sustancia ya en España en 2011, señalando en su Plan Nacional Sobre Drogas que el consumo era minoritario y se daba principalmente entre la comunidad filipina (actualmente hay 10.000 y la mitad vive en el Raval). Pero el aumento del consumo de metanfetaminas entre la población y la dificultad para frenar el narcotráfico en la ciudad, elevó la incidencia de esta droga y ya, en 2019, las entidades filipinas del Raval dieron la voz de alarma por los efectos devastadores que estaba causando esta droga entre su colectivo.

Efectos devastadores en el sistema nervioso

El consumo de shabú, alegan desde estas entidades, les permite aguantar jornadas laborales extenuantes, mayoritariamente en la hostelería. Los efectos del shabú sobre las personas son hiperactividad, falta de sueño, de apetito y cierta euforia.

El impacto del shabú en el sistema nervioso es devastador. "Cada vez vemos más cuadros de psicosis, con delirios y con alucinaciones auditivas, explica a TVE Francina Fonseca, psiquiatra experta en adicciones Hospital del Mar de Barcelona. "Aunque abandonen el consumo [estos cuadros] ya persisten. Es como si el cerebro quedara lesionado a largo plazo", asegura.

Se suele fumar y sus consumidores pueden permanecer despiertos durante varios días, puesto que incrementa la energía, la actividad y produce una sensación de bienestar. El reverso es que luego provoca un severo agotamiento y en ocasiones deriva en síntomas psicóticos, cuadros de ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares.

Una década de shabú

Con el aumento de casos en 2019, las entidades filipinas del Raval solicitaron ayuda hacia esta comunidad, que puede sufrir un choque cultural con los departamentos sociales. "En Filipinas no es costumbre visitar las instituciones estatales y sociales para conocer o informar según que temas, a no ser que sea muy necesario o de vital importancia", aseguran desde EAMISS, organización de la comunidad filipina de Barcelona que trabaja con el Ayuntamiento para afrontar el problema del shabú.

A esto se suma que la rutina de asistir a un chequeo médico, sean para niños, adultos o mayores, no es una rutina en Filipinas. Por este motivo, explica EAMISS, la comunidad filipina no acude a los centros sanitarios y sociales, o al menos no lo suficiente.

Problemas para acabar con los narcopisos

Según datos de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, desde comienzos de 2022 se habían desmantelado 56 puntos de venta de sustancias estupefacientes en el distrito de Ciutat Vella y que el Raval era el barrio que más concentraba. Pero el avance y la rapidez de los narcotraficantes apenas notó el impacto. En octubre, las asociaciones vecinales Xarxa Veïnal del Raval y Acció Ravalvecinos del Raval denunciaron un aumento sustancial del número de narcopisos tras detectar "unas 60 viviendas" ocupadas por "mafias" de narcotraficantes.

"El narcotráfico se reorganiza y, tras los cierres de puntos de venta en pisos, la venta ha pasado a la calle", aseguraba en noviembre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Las actuaciones contra los narcopisos son muy difíciles de llevar a cabo porque se necesitan muchas pruebas", proseguía.

Aumento del consumo de metanfetaminas

El shabú es una metanfetamina y tan potente que la medida de 30 gramos ya es considerada por la justicia como una cantidad importante. Es 15 veces más potente que la cocaína y la Convención Internacional de Psicotrópicos la incluye en la lista II por su alto potencial de adicción.

El prestigioso medio Frontiers publicó recientemente un estudio evaluando el daño para la salud causado por diferentes sustancias tóxicas, lícitas o ilícitas, en base a las estimaciones de los médicos que lo afrontan en sus consultas. Y ahí está la metanfetamina, una droga psicoestimulante sintetizada a partir de la molécula de la anfetamina.

En España se ha detectado un aumento en el consumo de metanfetaminas relacionado con el chemsex (consumo de drogas para intensificar la actividad sexual). Así lo señalaba a mitad de 2022 el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.