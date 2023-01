El 2022 no podía acabar de mejor manera para Andrés Iniesta. El futbolista y su mujer se encuentran esperando a su quinto hijo. Si bien todavía la familia no ha anunciado la buena noticia, desde Semana ya lo han confirmado. Y es que en las últimas publicaciones que han hecho en redes sociales, Anna Ortiz no puede ocultar los primeros indicios de su embarazo.

La familia al completo ha podido disfrutar de las fiestas en España. Así han cambiado Japón por Fuentealbilla, Albacete, la tierra natal del futbolista, para poder estar junto a su familia durante Navidad.

Además, este año lo hacen con especial ilusión teniendo en cuenta que, para las siguientes, serán uno más en la mesa. La numerosa familia de quien fuera jugador del Barcelona está formada por sus cuatro hijos, Valeria, Paolo Andrea, Siena y Romeo, de los que no puede estar más orgulloso.

Este embarazo llega a la familia con una mezcla de alegría y nerviosismo. Y es que, como así lo contó Iniesta en su libro Mi luz, que escribió cuando por culpa de la pandemia se vio obligado a permanecer en Japón alejado de su familia, el aborto que sufrió su mujer en 2014 fue la peor experiencia de sus vidas.

"No todos los embarazos son bonitos. Andrés y yo sufrimos el aborto y ha sido la peor experiencia de mi vida. Nos lo puso todo patas arriba. Sé que mucha gente lo ha vivido y compartirlo me ha servido. Porque no es fácil superar algo así y si puedo ayudar a alguien al contarlo, pues bienvenido. Por mucho trabajo que hagas y por mucho que lo hayamos superado, es algo que siempre está ahí. Lo único que me da satisfacción y me permite ser feliz es saber que nuestro angelito está allí bien cuidado", contó Anna Ortiz.