El 'Sálvame' más femenino presentado por Carmen Borrego: "Si lo vuelvo a dirigir será con mujeres, lo siento por los caballeros"

Carmen Borrego ha empezado el 2023 con fuerza. La hija de María Teresa Campos ha vuelto tras siete años si aparecer delante de las cámaras para presentar el primer programa de Sálvame del año. La directora de televisión estaba acostumbrada a situarse tras los focos, aunque no por ello no ha sabido defenderse con soltura.

Como así lo ha confesado en una entrevista con el diario ABC: "Al final es como montar en bicicleta porque los medios han cambiado evidentemente, pero tampoco soy como dice Valldeperas 'la directora del paleolítico'". De hecho, fue el propio director quien le ofreció el puesto. "Me lo hicieron pasar mal, porque empezaron el programa diciendo que había una cosa que me iba a cambiar la vida, de la que se iba a estar hablando durante mucho tiempo, y yo pensé que iba a ser algo malo".

Borrego está más que agradecida con la nueva oportunidad que Telecinco le ha ofrecido: "Es un momento en que me ha venido muy bien, tener la ilusión de hacer algo nuevo, de volver hacer lo que hecho tantos años". Según ha confesado al medio, lo más difícil de las cuatro horas del programa fue manejar la escaleta. Y es que, como la recién renovada presentadora ha asegurado: "Medir los tiempos en televisión cuando lo haces diariamente es muy fácil, pero cuando lo haces por primera vez después de mucho tiempo, intentar darle ritmo al programa y ceñirme a los tiempos es lo que más me costó".

En la entrevista también se le preguntó por cómo se enfrenta a las críticas con respecto a la audiencia del programa. Ante esto, la hermana de Terelu contestó: "Me gustaría hacer un buen dato de audiencia, porque uno cuando hace un trabajo es para que la gente te vea. Las críticas ya estoy acostumbrada. Intentaré no pasarlo mal, temo más las críticas de mis compañeros que a las críticas en general".

Aunque, si hay un tipo de quejas que se ha repetido más que el resto, esas han llegado por parte de los colaboradores masculinos del propio programa. Muchos de ellos se cuestionaban si lo que ha primado a la hora de contratar a la malagueña ha sido el género o su valía.

Ante estas acusaciones, Carmen es rotunda: "Yo he decidido hacer un programa de mujeres y punto. Y si lo vuelvo hacer lo haré con mujeres, lo siento por los caballeros". Además, asegura que está muy contenta con su trabajo y con cómo se desarrolló: "Creo que he hecho un programa amable y más tranquilo, pero no por ser más tranquilo tiene que ser más aburrido".

Como conclusión, Borrego ha asegurado que "le encantaría volver a dirigir Sálvame". Aunque lo cierto es que todavía no se sabe qué será de la edición más femenina, es un estilo que ha llegado para quedarse.