Aroyitt confirma los rumores de ruptura y anuncia que su relación con Alexby ha terminado: "Seguiré viviendo en Andorra"

Primera, o última ruptura del año. No está claro cuando Aroyitt y Alexby han terminado su relación, pero tras una semana de rumores por pasar las navidades separados, finalmente la streamer ha querido confirmarlo la trágica noticia.

Los creadores de contenido eran una de las parejas favoritas de Twitch desde que confirmaron su relación a comienzos de 2022, pero parece que ahora seguirán sus caminos por separado. Así lo han notado sus seguidores desde hace semanas, cuando Aroyitt lamentó quedarse "sola" en Nochebuena.

Desde entonces, no solo se solidificaron los rumores de ruptura - que ella negó -, sino que ella había comenzado una relación con otra persona, provocando la separación. Por eso, finalmente ha querido hablar francamente de la situación.

"Era muy feliz, pero si no se puede, no se puede", ha explicado, sin dar los motivos que han llevado al fin del noviazgo, pero dejando claro que no hay terceras personas implicadas.

"Qué absurdo. Solo un gilipollas rompe una relación y se va con otra persona", ha declarado: "Yo no me voy a ir con nadie, yo quiero estar tranquila, feliz y sola". Sobre todo, pidiendo paz en los próximos meses de su vida.

Unas palabras parcas que han servido para que dejen de interrogarla sobre el estado de su vida sentimental. Eso sí, ha confirmado que seguirá residiendo en Andorra, donde también vive Alexby, por lo que seguirán cercanos.