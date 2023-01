El fallecimiento de la influencer Elena Huelva, que padecía un sarcoma de Ewing, ha supuesto un gran vuelco para todos aquellos que siguieron su caso de cerca. La joven fue diagnosticada de este tipo de cáncer 'raro' que afecta a los huesos y o al tejido blando con solo 16 años y ha fallecido a los 20.

Este miércoles, Patricia Pardo no ha podido evitar emocionarse al dar a conocer la muerte de la joven: "Se nos pone un nudo en la garganta y en el estómago, tengo que anunciar el fallecimiento a los 20 años de Elena Huelva".

"Era una niña maravillosa, fue atrevida y osada, mostró la crudeza del cáncer desde dentro, con muchísima valentía, siempre con una sonrisa y optimismo", ha agregado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

"No la conocía en persona, pero se nos encoge el corazón", ha reconocido la presentadora del matinal de Telecinco que, además, ha agregado: "Si nosotros estamos así de heridos, pues imagínense cómo estará la familia. Quiero dar el pésame, en especial, para su hermana, que sabemos que siempre ha estado a su lado".

"Ella siempre ha dicho que sus ganas ganan. Yo lo creo, de verdad. Ella nos dijo en uno de sus mensajes que ella ganó hace mucho tiempo y lo creo de corazón porque para qué sirve tener una vida longeva si al final no dejas huella o no la has vivido plenamente, ella lo ha hecho", ha agregado Pardo, muy emocionada.

Finalmente, la presentadora ha querido utilizar el altavoz que le da el programa de Telecinco para reclamar más inversión en investigación para luchar contra enfermedades como el cáncer: "Hay que utilizar cualquier plataforma para que se siga investigando, reivindicarlo desde cualquier plataforma".