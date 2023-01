Los buses de la EMT de Madrid serán gratis el 9 y 10 de enero tras las vacaciones navideñas

Los próximos lunes 9 y martes 10 de enero, viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) será completamente gratis durante todo el día en la ciudad de Madrid. El objetivo es fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado tras las vacaciones navideñas, ante la previsión de un aumento considerable del tráfico por la vuelta al trabajo y el regreso al colegio de los más pequeños.

Para disfrutar de la medida, los viajeros solo tienen que picar sus abonos a coste cero o, si no disponen de él, pedir al conductor un tique que valide su viaje en cualquiera de los buses municipales desde las 0.00 horas hasta las 23.59 durante las dos jornadas consecutivas.

Lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a través de sus redes sociales, como la "mejor forma de desplazarse, a bordo de los autobuses madrileños". Hace tan solo unos pocos días, informó de que Madrid cumplió en 2022 por primera vez desde que existen registros (2010) con los requisitos de calidad del aire que marca la Unión Europea.

La #MovilidadSostenible en #Madrid pasa por @EMTmadrid



El lunes y el martes que viene volvemos a activar la gratuidad a bordo de los autobuses madrileños, la mejor forma de desplazarse por la ciudad.#MadrirPorFinRespira#Madrid360 pic.twitter.com/a8tpklkE77 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 4, 2023

Se espera que con esta iniciativa se contribuya a utilizar menos el vehículo particular, fomentando así la movilidad sostenible en la capital. Cabe recordar que desde el 1 de enero de 2023, los vehículos con etiqueta A (de gasolina, anteriores a los 2000, o diesel, previos a 2006) que no estén empadronados en la ciudad no pueden acceder a la M-30 ni a su interior.

Con esta jornada, ya van once ocasiones en las que el Ayuntamiento de la capital ha activado la gratuidad de los autobuses municipales. La primera vez fue en enero de 2021, tras el paso del temporal Filomena. Las últimas, durante los pasado 25, 26 y 27 de noviembre de 2022, con motivo de la celebración del Black Friday y el estreno del alumbrado navideño y justo, una par de semanas después, el 12 de diciembre, por la vuelta del Puente de la Constitución.