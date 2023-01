Nicolás de Dinamarca se sincera por primera vez tras perder su título de príncipe: "Es una situación que preferiría no haber vivido"

El nuevo año viene acompañado de cambios en la monarquía danesa. A finales de septiembre de 2022, Margarita de Dinamarca tomó la decisión de retirar los títulos de príncipes a sus nietos, los sucesores de su hijo menor Joaquín. El objetivo no era otro que, según ella, facilitar que puedan hacer su vida sin estar atados a las obligaciones de la institución.

Sin embargo, ese giro trajo consigo una crisis familiar y perjudicó considerablemente en la relación de Margarita con sus nietos, aunque se mostró segura para así también adelgazar la institución monárquica.

Por lo tanto, a partir del reciente 1 de enero, los jóvenes dejaron de ser príncipes. Nicolás de Dinamarca, de 23 años, ha pasado a ser conde de Monpezat, un movimiento que no le ha sentado del todo bien, tal y como ha declarado ahora.

El primogénito de Joaquín y de la condesa Alexandra se ha pronunciado al respecto por primera vez para el medio danés BT y ha mostrado su decepción con la decisión de su abuela, aunque tampoco ha querido cargar abiertamente contra ella.

El joven ha asegurado que "es una sensación extraña y una situación que preferiría no haber vivido". Aún así, reconoce que "es lo que hay" y no le queda otra que acatarlo con honor. Eso sí, tiene claro que nunca podrá olvidar su pasado: "A lo largo de toda mi vida, podré decir con orgullo que durante unos años se me permitió ser príncipe de Dinamarca".

Ahora que ya ha comenzado el nuevo año, los cuatro nietos de Margarita de Dinamarca aparecen en la página web oficial de la casa real como condes de Monpezat, mientras que antes lo hacían en calidad de príncipes. Este nuevo título lo han heredado del príncipe consorte Enrique, que falleció en 2018.

Joaquín tampoco entiende esta decisión de su madre, y así se lo hizo saber cuando lo anunció hace unos meses. "¿Por qué debe eliminarse su identidad? ¿Por qué han de ser castigados de esta forma?", dijo ante las cámaras con un visible enfado por la dura decisión de Margarita de Dinamarca. A pesar de ello, en las últimas semanas parece que la tensa relación ha ido mejorando.