Lanzadera, vivero, semillero, aceleradora

Junte dos sílabas que tengan cierta sonoridad, haga un logotipo sencillo que quede bien en espacios reducidos, invente un problema más o menos creíble, proponga una solución, échele entusiasmo, vaya a congresos, sea muy intenso en las redes sociales, sobre todo en una, venda la moto y estará en el camino. Si no se le ocurre ninguna idea para el nombre de su aplicación coja alguna de estás: bimbán, pimpún, digdog, trántrán o chimpún.

Vaya a viveros y a semilleros. No de los que venden flores, sino de los que ayudan a que los pequeños proyectos crezcan. Vaya a aceleradoras para que le metan un petardo en el sitio por el que crecen las pequeñas empresas. Acérquese a una lanzadera para que cojan su proyecto y lo manden a una órbita superior. Allí le enseñarán una jerga insoportable con la que podrá sentirse parte de algo y diferenciarse de los que no son como usted.

La genialidad que tuvo aquel día que no podía dormirse por culpa de aquel potaje no puede fallar.

Es muy importante aferrarse a la idea, no cambiar nada. La genialidad que tuvo aquel día que no podía dormirse por culpa de aquel potaje no puede fallar. Utilice lo último: criptomonedas, inteligencia artificial, TikTok, blockchain, inbound marketing y todo aquello que no puedan entender su abuela, sus amigos del colegio o su prima. Nadie dijo que el camino iba a ser sencillo.

Geolocalice algo. Lo que sea. Queda muy bien y parece interesante. Repita eso de que Uber no tiene coches y Airbnb no tiene hoteles. Haga algo parecido con su aplicación. Junte a unos con otros y usted no haga nada. Ese es el camino. Trinque subvenciones, vaya a networkings, apúntese a los jóvenes empresarios de su comunidad. Empezará a oler a éxito. Venda el éxito sin tenerlo.

Haga rondas de financiación. Sáquele el dinero a los ricos. Utilice aquella jerga insoportable para deslumbrarlos, hágalos partícipes de algo que puedan contar en sus cenas con amigos pudientes. Su aplicación va a mejorar el mundo porque esa es la misión de su empresa, cambiar el mundo. Nada de forrarse, eso es de gente poco enfocada. Si cumple todas estas instrucciones, le daremos su título de emprendedor. Ánimo.