Jessica Bueno confirma su divorcio de Jota Peleteiro, "la mayor decepción" de su vida: "Me culpo de no haberme cuidado más"

La relación entre el exfutbolista Jota Peleteiro y la modelo Jessica Bueno, iniciada en 2013, llegó a su fin el pasado dos de diciembre, según ¡Hola!, día en el que ambos firmaron el divorcio.

Después de unos días sin saber nada al respecto, Jessica Bueno ha concedido una entrevista a la misma revista en la que ha confirmado que "ya está divorciada".

La modelo ha pasado unos días duros en los que se ha sentido "desconsolada y con sensación de abandono" tras su separación. Sin embargo, sus hijos han sido su "fuerza" para seguir adelante.

Jessica Bueno rompe su silencio: nos anuncia su regreso a la moda y nos habla de su nueva vida tras su doloroso y fulminante divorcio de Jota Peleteiro. (Contenido para registrados y suscriptores). https://t.co/VQ9ZUQlqAr pic.twitter.com/e3YaD4LeUN — Revista ¡HOLA! (@hola) January 4, 2023

En palabras de Jessica, "desde hace un tiempo las cosas no iban bien" con Peleteiro y ella era consciente de ello, aunque no se esperaba para nada este desenlace, pues para ella, "la lealtad a la familia es lo más importante".

La expareja de Peleteiro ha revelado que ha sido "la mayor decepción y el mayor desengaño" que ha pasado en su vida. Sin embargo, "todo ayuda a crecer como persona", ha admitido Jessica y ha añadido que "todo pasa por un motivo".

La modelo ha confesado se arrepiente de no haberse cuidado más a si misma, de no haber atendido sus "necesidades básicas y no tan básicas". "Por ese motivo, uno de mis propósitos para el 2023 será cuidar la relación que tengo conmigo misma", ha explicado.

Durante la entrevista, también ha hablado de una "nueva Jessica, más madura, más mujer y con las ideas claras". De hecho , la modelo ha vuelto a posar para una agencia de eventos en Bilbao, confirmando así su regreso al mundo de la moda. Centrada más que nunca en su vida, ha manifestado que este año va a ser "crucial" para ella y que lo recordará como "el 'año'".