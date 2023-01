Verónica Dulanto, nueva estrella de Telecinco, habla de su tragedia familiar con solo seis años

Verónica Dulanto se ha convertido en uno de los rostros más destacados de Telecinco en los últimos meses. Cara destacada de los programas de actualidad de Cuatro, la periodista ha dado el salto a Telecinco, la cadena principal de Mediaset, presentando programas como Ya es mediodía o incluso los especiales de Nochebuena y Nochevieja.

Por eso, Verónica ha sido entrevistada por la revista Semana en una charla en la que ha hablado de la pérdida de su padre cuando solo era una niña y de cómo ha afrontado este duelo a lo largo de su vida.

La presentadora ha confesado que las festividades navideñas no son para ella unas fechas que le "apasionen". De hecho, su familia tiene como tradición, desde que ella era pequeña, viajar para la Navidad.

El motivo es que "con seis años" la periodista perdió a su padre. "Mi madre decidió que en las Navidades no merecía la pena quedarse aquí porque traía muchos recuerdos tristes", ha confesado Verónica.

Aunque la presentadora ha crecido con la "ausencia de su padre", no le ha faltado "de nada". Según ha contado Verónica, su madre ha hecho una "labor fantástica de papá y mamá" con ella y sus dos hermanos, a quienes ha sacado adelante.

"Claro que me hubiera encantado crecer con mi padre y que hubiera visto todo esto que me está pasando, pero la vida es así y no se puede hacer nada", ha revelado la periodista y ha añadido que, con el paso de los años, "aprendes a vivir con ello totalmente".

Verónica ha relatado que la Navidad ha vuelto a su casa gracias a sus hijas y que se siente muy ilusionada de poder vivir estas fechas con su familia. "Yo no había puesto nunca el árbol de Navidad en mi casa, pero ni en casa de mi madre tampoco y ahora lo he puesto a raíz de tener a mi dos hijas", ha explicado.